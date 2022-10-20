Рисуют все!

Живопись, графика, скульптура, декоративные изделия – все виды изобразительного искусства подвластны творческой семье Шокановых из отдаленного Тарбагатайского района.

Накануне Дня Республики в Восточно-Казахстанском музее искусств прошел необыч­ный вернисаж. Выставка «Золотой корень» объединила работы удивительной творческой семьи из села Акжар: члена Союза художников РК Алибека Шоканова, его дочери Альбины и молодой супружеской пары Адилета Шокана и Дилинур Исмаиловой.

Для Алибека это далеко не первая выставка в областном центре. Начиная с «нулевых», музей каждые шесть лет проводит вернисажи его работ. В пейзажах художника находит отражение все, чем чарует природа Тарбагатайского района: бескрайние джайляу, соседство гор и степи, вольные табуны коней... В 2019 году мастер сделал монумент Абая – фигуру поэта с книгой в руках, в полный рост. Сегодня скульптура украшает площадь в селе Самарское.

– Сын Адилет начал рисовать с двух лет, – рассказал глава семьи. – Во время учебы в алма­тинском университете мы жили в общежитии. Как-то всю ночь я делал чертежи, уснул под утро. Пока спал, сынишка нарисовал ручкой на чертеже машину. А это была экзаменационная работа! Хорошо, что преподаватель все правильно понял, сказал: «Твой малыш станет художником». Так и вышло. На этой выставке Адилет представил исламскую каллиграфию и живопись.

Доченька Альбина тоже с детства увлеклась творчеством. Когда Алибек отправлялся на пленэр, она устраивалась рядом и рисовала отца за мольбертом. Сегодняшние произведения юной художницы – это гимн молодости и романтике. Смотришь на полотна – и мир вокруг становится лучше, доб­рее, радостнее.

Яркостью и позитивом наполнены также работы Дилинур Исмаиловой. Как отметили гости вернисажа, ее композиции из чия и шерстяных нитей, выполненные в традиционной технике шим-ши, должны украшать помещения для детей. Они создают атмосферу милой уютной казахской старины.

– В 2012 году Алибек Шоканов возглавил в Акжаре открыв­шуюся школу искусств, – рассказали искусствоведы. – Сейчас в ней преподают также Адилет Шокан и Дилинур. Школу посещают 130 ребятишек, работают 12 преподавателей с высшим образованием! Детские рисунки и декоративные изделия не раз занимали призовые места на республиканских и международных конкурсах. Акжар – одно из самых отдаленных сел на востоке страны, и при этом творчество там бьет ключом.

Выставка «Золотой корень» будет работать до конца осени. С пейзажами, портретами, авангардистскими композициями и декоративными изделиями семьи Шокановых можно познакомиться также на сайте Восточно-Казахстанского музея искусств.