​Роль советов возрастает

Двадцать депутатов, возглавляемые председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Нурланом ­Абдировым, прибыли в областной центр, чтобы обсудить роль советов общественного согласия и центров медиации при АНК в рамках четвертой реформы Плана нации «100 конкретных шагов». Но прежде чем начать работу по плану, парламентарии встретились с акимом области Булатом Бакауовым, где обсудили ряд воп­росов, в том числе и по повестке выездного заседания.

В основном мероприятии принимали участие представители Министерства по делам религий и гражданского общества, Ассамб­леи народа Казахстана и акиматов области, Павлодара и Аксу, правоохранительных органов, а также председатели общественных советов городов и районов региона. Также в заседании участвовали общественные советы Усть-Каменогорска и Караганды, ПРООН в Казахстане и ОБСЕ, неправительственные организации.

Также к дискуссии присоединились руководители областных этнокультурных объединений, члены совета общественного согласия, общества матерей АНК, профессиональные и непрофессиональные медиаторы. Они получили возможность заявить о проблемах, которые возникают из-за несовершенства законодательных актов, услышать ответы на волнующие их вопросы и оценку со стороны советов общественного согласия. В частности, председатель славянского культурного центра Татьяна Кузина предложила приехавшим в Павлодар депутатам Мажилиса упразднить систему госзакупок. Свое мнение она озвучила в ходе заседания «круглого стола» «Роль советов общественного согласия и центров медиации при АНК в рамках четвертой реформы Плана нации «100 конкретных шагов».

– Объявляется тендер. Если бы вы видели, какой ужас нам предлагают выбрать из тех позиций, которые стоят дешевле, – сказала Т. Кузина. – Мы проводим потрясающие праздники, объединяю­щие народ Казахстана, нам хочется отблагодарить, поздравить ветеранов, малоимущих. Опять объявляется тендер. И когда привозят эти подарки, выясняется, что они не соответствуют цене, которая была заявлена, а иногда даже бывают неисправными. Воп­рос очень серьезный, – подытожила выступившая.

Руководитель славянского цент­ра также отметила, что не знает, каким образом можно изменить систему госзакупок, так как на уровне общественных объединений это невозможно, поэтому она выразила надежду, что, может, хотя бы сфера культуры сможет обойтись без проведения тендеров.

…В плане выездного заседания комитета также были запланированы рабочие встречи с сотрудниками органов прокуратуры, ДВД области, судьями. Цель этих контактов – мониторинг применения норм Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов. Такая работа проводится в рамках подготовки в Мажилисе к парламентским слушаниям, тема которых «Дальнейшая модернизация уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства РК в свете обеспечения верховенства закона».

Так, в ДВД области состоялась встреча личного состава с депутатами Мажилиса. В своем выступлении и. о. начальника ДВД Павлодарской области полковник полиции Гумар Шыныбеков отметил, что работа в условиях нового законодательства показала, что в целях упрощения, повышения эффективности и оптимизации уголовного процесса некоторые новшества, введенные в законодательство, требуют внесения изменений в некоторые нормы.

В ходе состоявшегося диалога участниками встречи были обсуждены вопросы применения некоторых статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РК, проанализированы и обсуждены проблемные вопросы их применения на практике, а также внесены предложения по дальнейшей модернизации уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательств.

Встреча была очень продуктивной, депутаты Мажилиса заверили, что все внесенные предложения будут тщательно изучены, обобщены и предложены на рассмот­рение законодательного органа.