Рост должен быть устойчивым

Под руководством Президента благодаря совместным действиям Парламента и Правительства сложнейшие вопросы прошедшего года удалось решить. Масштаб этой работы отчетливо просматривается по количеству инициатив, направленных на поддержку экономики и населения и включенных в план первоочередных действий.

Народосбережение и повышение благосостояния граждан останутся в числе основных приоритетов Правительства и в 2024–2026 годах. Комплекс мер позволит справиться с инфляцией, возобновится рост реальных денежных доходов населения. Поддержка рынка труда поможет не просто удержать, но и снизить уровень безработицы.

Особое внимание Правительству необходимо уделять социальной сфере и поддержке доходов населения, размеру пенсий. К слову, в особом порядке в стране по поручению Президента дваж­ды поднимали прожиточный минимум.

Пособия и социальные выплаты, ориентированные на поддержку материнства и детства, необходимо индексировать по фактическому уровню инфляции, а не по прогнозному, как это было раньше. Правительству в целом надо ориентировать работу так, чтобы предоставление всей государственной поддержки для людей стало более простым и удобным.

Экономика уже вернулась на траекторию роста, поэтому важно обеспечивать его устойчивость и задействовать для этого все имеющиеся ресурсы.

Социальные приоритеты останутся главной темой в работе Кабмина и на этот год. Уже действующие механизмы господдержки промышленности Правительству непременно надо дополнить специальными мерами налогового стимулирования.

В предстоящие годы требуется активизировать уже начатое восстановление инфраструктуры для нормальной жизни людей, а это дома, дороги, коммунальные сети, поликлиники, больницы, школы...

Среди задач, которые Правительству предстоит решить в будущем, – семь ключевых.

Первая – основная из них – народосбережение, и ее важная составляющая – защита материнства и детства.

Необходимо продолжить повышать эффективность обязательного медицинского страхования, делать более доступным современное и качественное здравоохранение, для помощи нуждающимся семьям выстраи­вать целостную систему государст­венной поддержки.

Вторая задача – повышение благосостояния граждан, в том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. Особое внимание при этом необходимо уделить работникам бюджетной сферы, потому что педагоги, преподаватели вузов, врачи и другой медицинский персонал, сотрудники социальной и культурной сфер, науки должны получать достойную плату за свой непростой труд.

Третья задача – укрепление технологического приоритета страны.

Важно скорейшим образом разработать и реализовать проекты, нацеленные на выпуск конкурентной продукции. Для развития обрабатывающей промышленности необходимо запустить спецпрограмму «промышленная ипотека». В ее рамках выдать льготные кредиты на приобретение производственных площадей и соответствующего оборудования.

Четвертая задача – достижение финансового суверенитета для продолжения развития собственного фондового рынка и банковского сектора, расширения набора инструментов для привлечения «длинных» денег в экономику.

Правительству необходимо увеличить объемы долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок, а для повышения привлекательности новых механизмов внедрить единый налоговый вычет, для чего сейчас разрабатываются соответствующие изменения в законодательство.

Пятая задача – развитие по всей стране транспортной инфраструктуры с использованием механизма опережающего финансирования.

Для этого необходимо утвердить перспективный план дорожной деятельности с общим объемом финансирования. При этом регионам указать на необходимость создания и восстановления маршрутов общественного транспорта для жителей отдаленных районов.

Нужно увеличить ресурс инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление ЖКХ, транспортные и социальные объекты, а также направить средства на модернизацию общественного транспорта на основе современных технологий и на перевод мазутных котельных на биотопливо. В рамках масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, которая проводится за счет Фонда национального благосостояния, в бюджете важно дополнительно предусмотреть финансирование региональных программ.

Шестая задача – укрепление взаимодействия с внешним миром и поиск перспективных парт­неров. Важное значение нужно придавать развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

В рамках Евразийского экономического союза предстоит принять меры для увеличения числа совместных проектов в энергетике, транспорте, в сфере цифровой трансформации. При этом основное внимание необходимо уделять формированию альтернативных логистических цепочек и улучшению инвестиционного климата.

Для укрепления торговых и кооперационных связей нужны на­дежные транспортные коридоры, которые должны выстраиваться в соответствии с потребностями в экспорте и импорте. Поэтому необходимо продолжить развитие инфраструктуры. Эти меры позволят увеличить объем международных перевозок.

Необходимо довести пропускную способность железных дорог страны до возможного максимума.

Сегодня идет жесткая стратегическая конкуренция, а по факту – борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов на благо своего народа.

Наконец, седьмая задача – решение проблем с кадрами. В частности, стране не хватает инженеров. В этом ключе необходимо поручить отраслевому министерству создать программу для развития интереса у школьников к инженерному образованию.

Инженеры – самый ключевой приоритет, поэтому необходимо сформулировать правильные тезисы для воспитания ребят в этой области, стимулировать обучение по инженерным специальностям, в том числе за счет повышенных стипендий по сравнению с гуманитарными.

Еще одна рекомендация – бюджетные места надо в приоритетном порядке отдавать под инженерные специальности. Нельзя не согласиться с депутатами, что доплата за ученые степени кандидата и доктора наук – это мизер имеющихся возможностей у государства.

В целом стране нужны максимальная мобилизация ресурсов, дополнительные меры по защите внутреннего суверенитета.

Главным условием для успешного выполнения нацпроектов является диалог региональных властей, в том числе акимов с людьми. Очень важно, чтобы мы слышали, что реализовано, а что – нет.

Причина задержек в реализации нацпроектов заключается в излишней бюрократизации. Для этого необходимо масштабировать лучшие региональные решения на республиканский уровень. Нынешний механизм работы над нацпроектами требует доработки, необходима инвентаризация.

Отмечу, что новому Правительству необходимо форсировать работу над нацпроектами, для этого есть ресурсы и целевые показатели. Президент не раз подчеркивал, что «люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему, но пока это происходит далеко не везде».

По моему мнению, выделяемые из бюджета средства должны быть направлены в первую очередь на развитие высокотехнологичных секторов промышленности.

Целевые показатели нацпроектов не будут понижены, несмотря на сбои и неготовность некоторых чиновников работать по-новому. Президент также указал на недостаточное качество взаимодействия с регионами. По его словам, дисциплина исполнения нацпроектов крайне важна, чтобы не дискредитировать меры по их финансовому обеспечению.

Мы ждем видимого роста основных показателей, связанных с экономическим развитием, инвестициями, улучшения прогнозов по доходам населения. Сейчас как раз ведется работа над этим. Готовятся сценарные условия на ближайшую трехлетку.

Для достижения всех выше­обозначенных целей необходимо прежде всего самому Премьер-министру быть «требовательным к себе и подчиненным». Профессиональный Парламент и Правительство и их совместная деятельность не заставят долго ждать ожидаемых результатов. У нас все получится!