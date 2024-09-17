Рубить лес запретили на территории «Ертіс орманы»

Соответствующий приказ подписан 10 сентября текущего года председателем комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК Данияром Тургамбаевым, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В документе сказано о том, что введен запрет на все виды рубок леса, за исключением уборки ликвидной захламленности, разрубки просек и рубок ухода за лесом, до 1 января 2029 года в республиканском государственном учреждении природного резервата «Ертіс орманы».

Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира поручено контролировать исполнение приказа.

Первому руководителю природного резервата «Ертіс орманы» предписано принять меры по реализации приказа и ежегодно к 10 июня и 10 января предоставлять информацию о мерах по охране лесов от незаконных порубок в Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.

Приказ вступает в силу с 27 сентября 2024 года.