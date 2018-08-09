Ряд назначений произвели в органах прокуратуры

Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров подписал ряд новых назначений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт надзорного органа.
"По согласованию с Главой государства приказом Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 9 августа текущего года главным транспортным прокурором назначен Дуйсенов М.К., прокурорами Шымкента – Кожабаев М.А., Туркестанской области – Абдиров Н.М. и Мангистауской области – Абаев Е.М", - говорится в информации.
Как отмечается, все прокуроры состояли в Президентском резерве на должность прокурора области.
Дуйсенов Максат Керимбайулы, 1973 года рождения. Имеет большой опыт следственной и руководящей работы в органах МВД, Финансовой полиции, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. С 2013 по 2014 годы занимал должность заведующего сектором Совета Безопасности Республики Казахстан. С 2016 по 2018 годы работал заместителем руководителя Нацбюро по противодействию коррупции. С января 2018 года - заместитель Главного транспортного прокурора. Награжден орденами "Құрмет" и "Айбын" ІІ степени.
Кожабаев Максат Аманкулович, 1974 года рождения. В органах прокуратуры с 1997 года. В разные годы занимал должности прокурора района и заместителя прокурора Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей и г. Алматы. В период с 2012 по 2017 годы работал в Антикоррупционной службе – руководителем Департаментов Нацбюро по противодействию коррупции по Жамбылской и Западно-Казахстанской областям. С декабря 2017 года - первый заместитель прокурора Жамбылской области. За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка Указом Главы государства награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".
Абдиров Нургалым Мажитович, 1967 года рождения. В органах прокуратуры с 1991 года. Занимал должности прокурора района Карагандинской области, первого заместителя прокурора г.г. Астаны, Алматы. С 2009 по 2012 годы возглавлял ряд департаментов Генеральной прокуратуры. С 2012 по 2017 годы руководил прокуратурой Актюбинской области. С августа 2017 года – прокурор Южно-Казахстанской области. За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора Указом Главы государства награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".
Абаев Ерлан Масгутович, 1969 года рождения. В органах прокуратуры с 1992 года. Работал следователем по особо важным делам прокуратуры Павлодарской области, прокурором Иртышского, Успенского районов этой же области, города Павлодара, начальником управления КПСиСУ Астаны. С 2016 по 2018 годы занимал должности заместителя начальника департамента, начальника департамента Генеральной прокуратуры. С июля 2018 года исполнял обязанности прокурора Мангистауской области. Награжден орденом "Айбын" ІІ степени.