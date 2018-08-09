Кадровые назначения
Ряд назначений произвели в органах прокуратуры
Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров подписал ряд новых назначений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт надзорного органа.

"По согласованию с Главой государства приказом Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 9 августа текущего года главным транспортным прокурором назначен Дуйсенов М.К., прокурорами Шымкента – Кожабаев М.А., Туркестанской области – Абдиров Н.М. и Мангистауской области – Абаев Е.М", - говорится в информации.

Как отмечается, все прокуроры состояли в Президентском резерве на должность прокурора области.

Дуйсенов Максат Керимбайулы, 1973 года рождения. Имеет большой опыт следственной и руководящей работы в органах МВД, Финансовой полиции, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С 2013 по 2014 годы занимал должность заведующего сектором Совета Безопасности Республики Казахстан.
С 2016 по 2018 годы работал заместителем руководителя Нацбюро по противодействию коррупции.
С января 2018 года - заместитель Главного транспортного прокурора.
Награжден орденами "Құрмет" и "Айбын" ІІ степени.

Кожабаев Максат Аманкулович, 1974 года рождения. В органах прокуратуры с 1997 года.
В разные годы занимал должности прокурора района и заместителя прокурора Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей и г. Алматы.
В период с 2012 по 2017 годы работал в Антикоррупционной службе – руководителем Департаментов Нацбюро по противодействию коррупции по Жамбылской и Западно-Казахстанской областям.
С декабря 2017 года - первый заместитель прокурора Жамбылской области.
За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка Указом Главы государства награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".

Абдиров Нургалым Мажитович, 1967 года рождения. В органах прокуратуры с 1991 года.
Занимал должности прокурора района Карагандинской области, первого заместителя прокурора г.г. Астаны, Алматы.
С 2009 по 2012 годы возглавлял ряд департаментов Генеральной прокуратуры.
С 2012 по 2017 годы руководил прокуратурой Актюбинской области.
С августа 2017 года – прокурор Южно-Казахстанской области.
За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора Указом Главы государства награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".

Абаев Ерлан Масгутович, 1969 года рождения. В органах прокуратуры с 1992 года.
Работал следователем по особо важным делам прокуратуры Павлодарской области, прокурором Иртышского, Успенского районов этой же области, города Павлодара, начальником управления КПСиСУ Астаны.
С 2016 по 2018 годы занимал должности заместителя начальника департамента, начальника департамента Генеральной прокуратуры.
С июля 2018 года исполнял обязанности прокурора Мангистауской области.
Награжден орденом "Айбын" ІІ степени.

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