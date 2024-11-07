С передовой – в передовицу

В наши дни, когда рост напряженности во всем мире разжег на политической арене целое ожерелье горячих точек, повысилось внимание к роли и статусу военного журналиста.

И все же мы предпочтем провести разделительную черту между журналистами, работающими непосредственно в горячих точках, и коллегами, которые носят погоны. Это они «с «лейкой» и блокнотом, а то и пулеметом…» Гражданский же журналист, оказываясь на поле брани с оружием в руках, чаще всего утрачивает свой статус. Да и жизнь по уставу, допуск к оружию, военным секретам накладывают на наших коллег ряд серьезных ограничений и особую ответственность.

Профессиональный праздник – День военного журналиста, приуроченный в Казахстане к выходу в свет 7 ноября 1929 года первого номера республиканской военной газеты «Қызыл әскер», мы – лица сугубо гражданские – целиком и полностью связываем с коллективом, представленным пресс-службами Министерства обороны, видов вооруженных сил и родов войск, вузов и гарнизонов. Коллеги, в отличие от нас, реже мелькают на страницах печатных изданий, в выпусках TV-новостей и новостных лентах. Но это ни в коем случае не умаляет их реальных заслуг не только в деле укрепления обороноспособности нашей страны, но и в объективности, а главное – актуальности и профессиональной подготовке информации, которую уже мы, гражданские журналисты, доводим до широкой аудитории.

Специалисты средств информации военного ведомства даже в мирное время постоянно находятся на передовой: будь то учения, сборы, подготовка ведомственных информационных сообщений для населения, фото- и видеохроники. Обыватель редко обращает внимание на подписи к снимкам достаточно значимых событий в стране, где мелкими буквами написано: «Предоставлено пресс-службой Министерства обороны». В теленовостях видеоряд, отснятый и смонтированный в пресс-центрах МО, зачастую также остается обезличен. А некоторые пресс-релизы, написанные военными редакторами, иногда даже не поднимается рука править, до того профессионально подготовлены эти тексты.

– Военная журналистика увлекла меня еще со студенческих лет, – рассказывает один из немногих кадровых военных, ставших членом Союза журналистов РК, Думан Курмангалиев. – В Карагандинской области проходили большие учения, которые освещали в том числе журналисты из других стран с серьезным по тем временам оборудованием. А я со стареньким фотоаппаратом, считайте, что с мыльницей. Вот с этих самых учений я и понял свое призвание. А дальше – служба: полигоны, учения, парады, мероприятия, выезды по тревоге и обычные армейские будни. Приходилось снимать с открытого настежь борта военного самолета, работу расчета гаубицы, делал снимки, находясь по шею в воде… И еще надо успевать первым занять позицию в местах, куда Макар телят не гонял, чтобы сделать кадр прибытия туда передового отряда.

Думан Курмангалиев, в отличие от очень многих своих коллег – кад­ровых военных, более известен в казахстанском медиа­пространстве благодаря своим фотоработам, отмеченным на республиканских творческих конкурсах престижными премия­ми. Он всегда мечтал поработать в горячих точках, но милостью судьбы мы живем в мирное время.

А вот военкор Центра миро­творческих операций Министерства обороны Олег Буланов мало кому известен, хотя ему пришлось лично побывать в таких точках. На самом деле, почти все, что мы знаем о том, как служили и служат наши казахстанские миротворцы в составе миссий ООН на Голанских высотах, в качестве военных наблюдателей в Ливане, Республике Кот-д’Ивуар, Непале, Центральноафриканской респуб­лике и других «теплых» местах на планете, известно благодаря его неспокойной работе.

– Только что с самолета, прилетел из Боснии, был на курсах по связям с общественнос­тью для военных пресс-служб, – оправдывается Олег за то, что в утренней беседе по телефону чувствуется его усталость с дороги. – Что касается того, как я стал военным журналистом, то это получилось как-то само собой. Я окончил Семипалатинский журфак, потом работал на гражданке в кокшетауской газете «Курс», дальше – срочная служба. Там меня заметили и оставили служить сверхсрочно в пресс-службе. Потом в Астану перевели. Дальше – больше. В принципе, все та же журналис­тика, пишем заметки, готовим интервью, снимаем, монтируем. Есть своя специфика, но где ее нет? Конечно, наша работа от гражданской журналистики отличается. Но в любом деле есть свои минусы, свои плюсы.

Какими бы плюсами и минусами ни отличалась наша профессия, все же на первый план всегда выступает именно профессионализм. В свое время благодаря личному профессионализму Оксаны Парпуры Пограничная служба Комитета национальной безопасности не сходила со страниц республиканских изданий и экранов телевизоров, а престиж службы в Пограничных войсках вырос до показателей, сравнимых разве что с годом выхода на экраны киноленты «Пограничный пес Алый».

Из тех военкоров (язык не поворачивается назвать их просто сотрудниками пресс-служб), с кем довелось сотрудничать лично, хотелось бы упомянуть также Дмитрия Дегтярева, Александру Утепову. Многие из тех, кому посчастливилось пересекаться с этими профессионалами своего дела, ни минуты не сомневаясь, пошли бы с ними в разведку. Руслан Жангулин, Дина Мухаринова, Мухарбек Махамбет, Карлыгаш Акылбекова, Андрей Онищенко… Всех не перечислить, но по факту таких, как они, в нашей армии наперечет. И, конечно же, ветераны, полковники, пусть уже и в отставке – Сапаргали Жагипаров, Каир Дунбаянов, Алтынбай Дауренбеков.

Редакторы, фотографы, операторы из числа тех, кто носит погоны, – это особенный склад ума и характера. Они каждый день находятся между молотом жизни служивой и наковальней потребностей жизни гражданской. Они, словно передвигаясь по тонкому льду информации, умудряются соединять мало совместимые в мирной жизни гражданское общество и военное ведомство.

И все же, говоря о журналис­тах в погонах, не стоит совсем забывать и о журналистах, тесно работающих с военной тематикой. Просто невозможно обойти стороной заслуги известного в стране журналиста Людмилы Скороходовой. Сколько сил и таланта она вложила в освещение и популяризацию Вооруженных сил Казахстана! Ее репортажи помнят и генералы, и солдаты-срочники, а также их матери, ведь годы ее работы выпали на очень нелегкое время становления нашей армии. Григорий Беденко, Юрий Беккер, Дулат Молдабаев, Константин Маскаев, Дина Устиненко, Талгат Галимов, Татьяна Бредихина, Александр Мироглов, Каиржан Турежанов, Айтжан Мурзанов, Вадим Махин, Александра Несмеева, а также более двухсот журналистов и операторов, прошедших «Военный дискурс по экстремальной журналистике», – все они достойны быть причастными к данному празднику.