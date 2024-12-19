Самая старая жительница Казахстана получила документы в преддверии Нового года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бабушка самостоятельно обратилась в миграционную службу для получения документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как отметили в министерстве, в этом году в Казахстане документированы более 20 граждан, достигнувших столетнего юбилея. Самой старшей из них является Онай Бекбаева, которой исполнилось 110 лет. Она проживает в Жетысайском районе Туркестанской области.

Полицейские накануне Нового года вручили самой пожилой жительнице региона новое удостоверение личности и паспорт, посетив ее на дому. К приезду полицейских бабушка почувствовала себя плохо, но ее дети встретили гостей.

Следует отметить, что Онай-апа родила девять детей. Сегодня у нее три дочери и два сына, которые воспитывают 35 внуков и 25 правнуков.

Сыновья и дочери поблагодарили полицейских за проявленное внимание и пожелали успехов в их нелегкой работе по охране спокойствия населения.

По сведениям комитета миграционной службы МВД РК, в этом году в стране выдано более 1,5 млн удостоверений личности и 2,5 млн паспортов. Важно отметить, что людям с ограничениями по здоровью, влияющими на их жизнедеятельность, миграционные услуги могут быть предоставлены по месту жительства.