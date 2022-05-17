Фото: lada.kz
Происшествия
Сбежавшему из актауской воинской части солдату оставалось две недели до конца службы

В Актау продолжают искать 18-летнего Баглана Адилбекова, который сбежал после патрулирования улиц. В воинской части, где служил срочник, отметили, что в июне он уже должен был отправиться домой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

Командир воинской части 6656 регионального командования "Батыс" Национальной гвардии РК Марат Рахпанов рассказал, что поисковые мероприятия по военнослужащему Баглану Адилбекову продолжаются.

"В ночь с субботы на воскресенье данный военнослужащий заступил на боевую службу по охране общественного порядка и безопасности в городе Актау, которая длилась с 17:00 до 23:00 часов. По окончанию службы данный солдат передал экипировку и специальное снаряжение патрульным своего войскового наряда и покинул место службы. Почему он её покинул, и другие обстоятельства на данный момент выясняются. Пока в течение полутора суток зацепок по его поискам нет, поиски не дают результатов. Но конфликтных ситуаций коллектив воинской части отрицает, проведены следственные мероприятия отделением военной полиции", - рассказал Марат Рахпанов.

Командир воинской части 6656 отметил, что уже через две недели Баглан Адилбеков должен был отправиться домой.

"Срок службы данного военнослужащего практически закончился, осталось две недели до его увольнения в запас, 2 июня этого года он должен был убыть домой", - сообщил Марат Рахпанов.

Также командир части отметил, что Баглан Адилбеков характеризовался с положительной стороны.

"В течение года Баглан характеризовался с положительной стороны, в беседах с командирами и закреплёнными за ними военнослужащими-женщинами не проявлял никаких отрицательных привычек, мотивов поведения, отрицательного поведения за ним не наблюдалось, парень характеризовался положительно", - сказал Марат Рахпанов.

В Актау из Актобе прибыли родные Баглана Адилбекова.

"Родной отец и мачеха приехали сегодня ночью в Актау из Актюбинской области для уточнения обстоятельств, на данный момент они находятся здесь. С родной мамой Баглана мы также разговаривали, с ней есть связь, но она давным-давно не общалась с сыном", - сообщил Марат Рахпанов.

По словам командира, Баглан Адилбеков не обращался к руководству с просьбой взять отгул или другими вопросами.

"Ни с какими просьбами и заявлениями данный солдат к нам не обращался, для нас самих неизвестно и пока не понятен мотив поступка. Назначено служебное расследование по данному поводу вышестоящим командованием, обстоятельства, причины и результат этого расследования будет определён старшим начальником. Я думаю, в дисциплинарном порядке будут наказаны должностные лица. На нашей практике это первый случай", - сказал Марат Рахпанов.

Напомним, накануне сообщалось, что солдат-срочник сбежал из воинской части в Актау.

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