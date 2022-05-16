Cолдат-срочник сбежал из воинской части в Актау

В актауской воинской части разыскивают пропавшего военнослужащего, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.
Как стало известно, после завершения патрульно-постовой службы солдат-срочник не прибыл на место сбора.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе РгК "Батыс".
"14 мая, после несения патрульно-постовой службы, военнослужащий срочной службы воинской части 6656 - рядовой Б. Адильбеков 2003 года рождения - не прибыл на место сбора и убытия войсковых нарядов в воинскую часть. Проводятся розыскные мероприятия. Обстоятельства случившегося выясняются", - сообщили в РгК "Батыс".
В департаменте по делам обороны отметили, что Адильбекова призвали из Актобе в июне 2021 года.
Военнослужащий был одет в синюю форму Национальной гвардии РК с надписью "Ұлттық ұлан", добавили в пресс-службе.