Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Cолдат-срочник сбежал из воинской части в Актау

В актауской воинской части разыскивают пропавшего военнослужащего, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Как стало известно, после завершения патрульно-постовой службы солдат-срочник не прибыл на место сбора.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе РгК "Батыс".

"14 мая, после несения патрульно-постовой службы, военнослужащий срочной службы воинской части 6656 - рядовой Б. Адильбеков 2003 года рождения - не прибыл на место сбора и убытия войсковых нарядов в воинскую часть. Проводятся розыскные мероприятия. Обстоятельства случившегося выясняются", - сообщили в РгК "Батыс".

В департаменте по делам обороны отметили, что Адильбекова призвали из Актобе в июне 2021 года.

Военнослужащий был одет в синюю форму Национальной гвардии РК с надписью "Ұлттық ұлан", добавили в пресс-службе.

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