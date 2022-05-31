Колонка обозревателей
Счастливым быть сложнее, но круче
Кирилл Пяртель

В мыслях и событиях недели снова и снова хочется разглядеть приближение светлого.

Все мы родом из детства. Этот тезис означает, что большинство проблем в наших головах закладывается в раннем возрасте. Впрочем, почему только проблем? Восприятие хорошего оттуда же. И есть теория, что каким бы прекрасным ни было будущее, его образ формируется на базе самого яркого опыта прошлых лет. Это одно из объяснений цик­личности времени. Объяснений того, почему наш сегодняшний мир, словно отражение пережитого 40–50 лет назад.

Казахстан стоит на пороге серь­езных изменений. Современный мир требует быстрых решений и не менее быстрого результата. Долгие сериалы уже не в моде. Какой будет страна завтра, тоже хочется знать сейчас. Прогнозы разные. И один из самых интересных – с каким бэкграундом придут строители нового? Поколение партийных лидеров уходит. В силу традиций и устоев закаты империй выглядят примерно одинаково. Комсомольцы прошлого еще имеют возможность занять главные места, но и их время заканчивается. Каким же будет наше будущее? И кто его будет формировать – пионеры или дети, воспитанные суровыми девяностыми?

Думая об изменениях, происходящих вокруг, хочется верить, что здравый смысл окажется сильнее детских травм. Образование, технологии, новый мир, окружающий нас, и его ценнос­ти возьмут верх над тенями прошлого.

Теней таких всплывает все больше. Весенний Алматы, несмотря на всю прелесть майских красок, омрачен остовами сгоревших зданий. Сносят не только старую резиденцию, но и пострадавшее от пожара здание телеканала «Казахстан». Высокие заборы, окружающие развалины придают этому зрелищу еще более печальный вид. Монументальная резиденция теперь будто поверженная крепость, которую не спасли ни стены, ни чтение Макиавелли…

И еще о длинных сериалах. Весьма печально наблюдать, как быстро теряется интерес к происходящему, как стремительно меняется настроение. Как важное и действительно серьезное уходит на второй план перед напором рутины ежедневности. На этой неделе на мобильные устройства казахстанцев пришло немного пугающее «президентское оповещение». Почему-то именно так назвали в МЧС рассылку, посвященную правилам поведения на воде. Сообщение пришло не в виде традиционного SMS, а выскочило на главный экран с пугающим звуком.

Казахстанцев теперь часто стали призывать не пугаться и не поддаваться панике. Например, во время тестирования сис­­тем оповещения, прошедшего недавно в столице. Испугаться обычного сообщения, пусть даже с таким неожиданным названием, это, казалось бы, лишне. Но загляните в архив сообщений, если не чистили память телефона последние месяцы.

7 января. Входящие. «Дорогие казахстанцы! В эти непростые дни просим сохранять спокойствие. Государство принимает все меры по обеспечению вашей безопасности и восстановлению порядка на улицах». Так ли далеко эти непростые дни?.. Жизнь восстанавливается. Курс доллара снижается, даже дефицита сахара, говорят, уже нет.

Все восстанавливается и даже развивается. В Алматы открываются новые станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». С вводом в эксплуатацию новых станций общая протяженность увеличится на 3,1 километра. Темпы, конечно, не поражают воображение, но, как говорила улитка на склонах Фудзиямы, чтобы достичь вершины горы, нужно не скорость умножать на время, а упорство на призвание.

Возможно, и счастье прямо сейчас кроется в процессе созидания, а не в ожидаемом результате.

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