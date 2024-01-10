Сделать из мухи стартап

Инженер-энергетик Жанибек Ибраиым и магистр естественных наук Айгерим Камбарова больше двух лет назад взялись за разведение мух Черная львинка (Hermetia illucens). Эти насекомые внешне чем-то напоминают ос, только с однотонным окрасом и парой крыльев. Но ценность представляют не взрослые особи, а их личинки, которые приносят сразу тройную пользу.

– Это эффективная переработка пищевых отходов, производство стопроцентно органического удоб­рения, а также живого корма, – перечисляет Жанибек Калибекович.

Идея заняться столь необычным для региона делом пришла молодым супругам в период пандемии. Вернее, автором стартапа стал Жанибек Ибраиым, который работал в то время на одном из городских предприятий программистом.

Изначально, рассказывает 30-летний энтузиаст, он разрабатывал план по разведению осетров и даже начал готовить «рыбный» проект. Однако в ходе поиска способа удешевления их кормления наткнулся на информацию о личинках Черной львинки.

– Начал изучать глубже и выяс­нил, что личинка растет на органических отходах, – вспоминает теперь уже технолог «мушиной» фермы. – Сразу подумал: это может стать прекрасным экопроектом, ведь еще со студенческих лет, проезжая мимо огромной свалки между городами Конаевым и Алматы, всегда задавался вопросом: «Неужели с ней ничего нельзя сделать?» И проект пошел.

К тому же, учитывая сельскохозяйственную направленность региона, личинку можно широко использовать в кормлении животных. А на данный момент такое направление в области не так сильно развито. Конечно, есть люди, которые выращивают личинок, но в небольших объемах. В то время как во многих странах таким бизнесом занимаются вплотную и уже давно.

Супруга проект полностью поддержала: молодая ученая с детства влюблена в биологию и уже семь лет работает в Жетысуском университете им. И. Жансугурова, являясь экспертом отдела науки и коммерциализации научных проектов. Идеальный союз свежей идеи и академического похода довольно быстро принес плоды: в течение полугода чета изучала теоретическую часть и весной 2021 года начала его практичес­кую реализацию, закупив первую партию маточного «поголовья».

Арендовав помещение в теплице при университете на площади поч­ти в 200 квадратных метров, супруги безостановочно зани­маются выращиванием личинок. А кормят их пищевыми отходами из точек общественного питания вперемешку с пшеничными отрубями.

– Разводить их можно круглый год, важным фактором является обеспечение мух и личинок оптимальными климатическими условиями, – делится особеннос­тями проекта Айгерим Камбарова. – Взрослая самка одновременно откладывает от 400 до

800 яиц. Для того чтобы яйцо мухи превратилось в червя, требуется 14 дней. То есть из одного грамма яиц за две недели мы можем получить четыре килограмма личинок.

Светло-желтые опарыши вырас­тают до 25 мм в длину и достигают в весе двух десятых грамма, почти половину из которых составляют аминокислоты. Далее по технологии червей отправляют на переработку или сбывают прямо в свежем виде.

Пока ежедневно в среднем 20 кг живых и 10–15 кг сушеных личинок приобретают подсобные хозяйства близ Талдыкоргана. Оставшаяся часть зоогумуса продается по оптовым ценам ландшафтным компаниям.

Опарыши в основном поль­зуются спросом у производителей куриного мяса и яиц. Но в целом, сетуют ученые, местный рынок не совсем готов к такой продукции. В то время как в тех же европейских странах Черная львинка уже давно стала незаменимым помощником сельхозтоваропроизводителей, помогая избавляться от отходов, получать удобрения и снабжать полезным питанием животных.

– Проект рассчитан на пять лет, – подробно разъясняет Жанибек Калибекович. – Сейчас мы находимся на первом этапе, включающем стартовое производство и налаживание технологических процессов. Пока наша главная цель – выйти на стабильный объем производства в 100 килограммов в день. В дальнейшем планируется производство белково-липидного концентрата – это обезжиренная сушеная личинка, которая имеет пробиотические свойства и является универсальной кормовой добавкой для всех видов сельскохозяйственных и домашних животных, рыб, птиц, рептилий. Но и на этом мы останавливаться­ не намерены – хотим провести лабораторные исследования жира личинки, ведь в некоторых источниках сообщается, что он имеет фармацевтическую и косметологическую ценность. То есть наша цель – получать разнообразную готовую продукцию. Также хотим сертифицировать ее и выйти на экспорт.

Семейная пара не скрывает – были у них и просчеты, и технологические ошибки. Однако все это супруги считают бесценным опытом и намерены дальше продолжать эксперимент. Во многих развитых странах, подчеркивают они, наука и бизнес давно идут рука об руку: предприниматели вкладывают средства в разработки, а открытия ученых становятся успешными финансовыми проектами.

Жанибек и Айгерим надеются, что их «мушиный» стартап тоже станет ярким примером коммерциализации науки, которую сейчас призывают активно развивать и в нашем государстве.