Семь нот, рожденные Вселенной

Балжан Сапарова (флейта):

– Невозможно представить нашу жизнь без музыки: она безгранична, как Вселенная, дарит вдохновение, радость, исцеляет и возвышает. Казалось бы, за сотни лет напи­сано огромное количество произведений, но потенциал человека безграничен. Наверное, искусство и есть своего рода религия, оно несет в себе божественное начало, воздействуя на чувства, разум, эмоции и даже на физическое состояние.

Я родилась в музыкальной семье. Моя старшая сестра – известная кобызистка, заслуженный деятель РК Раушан Оразбае­ва, вторая сестра Маржан – солистка симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Мы с ней выпускницы Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Думаю, что музыкальные способности мы унаследовали от отца. В роду были сал-серi, жырау и акыны, которых можно назвать «трубадурами и труверами» своего времени. Мой дедушка Камбарбай был домбристом, именно он сохранил архивные записи кюев Алшекея для современников. Мой отец Жумабек – домб­рист, акын, автор сборников стихов, работал корреспондентом газеты «Талғар таңы».

Музыканты – избранные люди, так как на них лежит огромная ответственность. Наша миссия – пробуждать возвышенные чувства, приобщая слушателей к духовным ценнос­тям. Что касается моего инструмента, то могу говорить о нем долго и с удовольствием. Недаром в фольклоре многих народов этот духовой инструмент наделяют волшебными и мистическими свойствами. Его голос завораживает, услаждает слух. У флейты большие возможности. Часто она изображает звуки природы, например, пение птиц, или, напротив, ее мелодии могут вызвать самые глубокие чувства, как в симфониях Брамса, Чайковского, Шостаковича и других композиторов.

Играть в творческом коллективе и сольно – это два разных полюса. В оркестре каждый исполняет определенную роль и вместе со всеми соз­дает во­ображаемую картину. Это словно краска в руках художника или металл в руках ювелира. Надо быть гибким, уметь передавать разные эмоциональные сос­тояния.

Каждый выход на сцену ценен для меня с точки зрения обмена энергетикой с пуб­ликой. Мне особенно запомнились первые сольные выс­тупления с оркестром в рамках международной программы «Новые имена» в Женеве и Париже, концерты в рамках фестиваля Eurorchestria во Франции. Наши постоян­ные слушатели многое узнали за эти годы, а сколько нам еще предстоит узнать вместе!

Асет Нельдыбаев (фагот):

– С самого раннего детства осознал, что музыка – мое призвание. Родители рассказывали, что я не мог заснуть без прослушивания пластинок. По этому поводу даже возникали скандалы с соседями, так как музыка в нашем доме играла с ночи до утра. В профессию меня привела тетя, она и посоветовала выбрать фагот.

Это духовой инструмент, изображающий человеческий голос. Недостаточно просто нажимать на клавиши – нужно играть, представляя, что поешь. Как правило, в духовой группе симфонического оркестра фагот выполняет функцию солирующего баса и аккомпанирует другим инструментам, в том числе флейте, кларнету, гобою. Хорошая физическая подготовка, выполнение дыхательных упражнений, плавание в бассейне, занятия в тренажерном зале помогают обрести фаготисту сценическое долголетие. Всем, кто интересуется этим инструментом, стоит почитать книгу «Человеческий голос фагота» народного артиста России профессора Московской консерватории Валерия Попова.

Что касается репертуара, то только Вивальди написал 38 концертов для фагота с оркест­ром. Наиболее полно раскрывают технические возможности инструмента Франсис Пуленк, Франц Данци, Камиль Сен-Санс. Мои студенческие годы прошли в Алматинской консерватории. Иногда мы веселой компанией по выходным выбирались в горы, брали туда с собой инструменты. Это было здорово! Жаль, что тогда не было смартфонов, чтобы снимать фото и видео.

Среди самых запоминающихся зарубежных гастролей могу назвать мировое турне по США, Канаде, Франции, Бельгии, Голландии. Это были две недели потрясающего удовольствия. Мы больше уставали не физически, а эмоционально, потому что выкладывались по полной на каждом концерте. Выступления в знаменитых залах – Carnegie Hall, Sony Centre for the Performing Arts, Opéra Bastille, De Doelin – стали значимым событием в творческой жизни. Уже несколько лет успешно принимаю участие в зарубежных конкурсах в онлайн-формате.

В свободное время слушаю популярных зарубежных исполнителей, делаю сравнительный анализ, часто что-то напеваю. Любовь к музыке очень помогает мне в жизни, стараюсь передавать свой опыт ученикам. Для меня большая честь играть в симфоническом оркестре «Астана Опера».

Анель Шакирова (скрипка):

– Я мечтала стать скрипачкой с самого детства, когда слышала, как мама играет на скрипке. У меня не было метаний, никогда не хотела заниматься ничем другим, кроме музыки. Благодаря моей учительнице Тамаре Яковлевне Карп до сих пор обожаю играть упражнения для улучшения техники. На становление меня как музыканта наибольшее влияние оказала профессор Раиса Кожабековна Мусаходжаева. Она готовила меня к участию в республиканских и международных конкурсах. В этот период надо полностью погрузиться в процесс, месяцами ежедневно заниматься с утра до вечера. Это помогает собраться с мыслями, тренирует выдержку, позволяет выйти на сцену с установкой на победу.

Музыкантам-солистам часто приходится отказываться от многих вещей, чтобы пост­роить успешную карьеру. Соответственно, у всех разные амбиции и ожидания от профессии. У музыкантов в оркестре «Астана Опера» плавающий график, зависящий от расписания спектаклей и концертов. Иногда надо очень много работать, а бывают и свободные дни. Основная занятость приходится на вечернее время, но мы находим в этом преимущества.

На репетициях от нас требуются колоссальная вовлеченность, предельная концентрация внимания на протяжении трех-четырех часов. В оперных и балетных спектаклях оркестр выполняет аккомпанирующую роль, и надо всегда быть в контакте с дирижером и солистами. Раньше мне казалось, что не все оркестранты любят оперу, что струнники предпочитают симфоническую или камерную музыку. Мое мнение изменилось после прихода в театр «Астана Опера». Именно здесь у меня поя­вился огромный интерес к этому жанру.

Мне нравятся произведения композиторов ХХ века – Дмитрия Шостаковича, Альфреда Шнитке. Они создали экспрессивные произведения, чтобы показать изменчивость окружающего мира, использовали самые разные средства выразительности, не ограничивая технические возможности исполнителей.