Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первый месяц лета в области Жетысу спасатели вытащили на берег семерых детей, тонувших в водоемах, сообщает Kazpravda.kz

«В купальный период 2025 года, а это время, начиная с 1 июня, на водах спасено 7 детей, - рассказали в ДЧС области Жетысу. – И, к сожалению, зарегистрировано 2 факта гибели людей в неустановленных для купания местах, в том числе погиб один ребенок».

Практически круглосуточно патрулируют спасатели и полицейские места привычного для жителей региона отдыха у воды.

«С начала купального сезона нашими сотрудниками совместно с полицейскими, сотрудниками местных исполнительных органов, волонтерами организовано 967 патрулирований и рейдов, в которых было задействовано 1 571 человек, - рассказали в ДЧС региона. - Роздано 9 452 информационных памятки о безопасном отдыхе. В социальных сетях сделано 93 публикации, организовано 7 выступлений спикеров на телевидении».

За нарушение правил безопасности на водоемах сотрудниками ДЧС к административной ответственности привлечены 42 жителя области, общая сумма штрафов составила здесь почти 600 тысяч тенге.

Основными причинами для привлечения к административной ответственности граждан являются купание в необорудованных местах, нахождение на водном транспорте без спасательного жилета, оставление детей без присмотра на водоеме, отмечают в ДЧС.

Кстати, в нынешнем году решена задача рабочей группы акимата области по увеличению разрешенных (до 5) и запрещённых (до 76) мест для купания. На сегодня оба проекта, разрешительный и запретительный, утверждены областным акиматом (по разрешенным местам) и маслихатом (по запрещенным местам).