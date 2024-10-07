Семилетний мальчик напоролся на вилы в пригороде Кызылорды

Спасатели с помощью инструментов перекусили зубья вилы и освободили ногу мальчика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент произошел в пригородном селе Махамбет города Кызылорда. Ребенок семи лет напоролся на вилы. Спасатели за короткое время с помощью гидравлических инструментов перекусили зубья вилы и освободили ногу мальчика.

Оказав первую доврачебную помощь, передали ребенка бригаде скорой помощи.

Напомним, что этим летом в Астане, в одном из многоэтажных жилых домов, на балконе квартиры между перилами застряла голова ребенка. Девочка не пострадала, в медицинской помощи не нуждалась.