Сенат освободил от должности судью Верховного суда

Сенат на пленарном заседании освободил от должности судьи Верховного суда Ердена Арипова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Представление Президента об освобождении зачитал председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп.

«На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении Арипова Ердена Рауановича от должности судьи Верховного суда в связи с назначением его на другую должность», - сказал Денис Шипп.

Он также добавил, что указом Главы государства 26 марта Ердын Арипов назначен председателем Карагандинского областного суда.