Сенаторы предлагают ужесточить законодательство против вандализма

«В последнее время участились случаи вандализма. Почти каждый день на страницах СМИ появляются новости о порче населением чужого имущества, коммунальной собственности. Вандализм принимает форму эпидемии. Это недопустимо. В этом свете обозначенные в своем недавнем выступлении главой государства задачи по повышению правовой грамотности населения и нетерпимости общества к беспорядкам и бескультурью приобретает особую актуальность», - отметил сенатор.

В этой связи депутат обозначил важность ужесточения законодательства против вандализма.

«Сложившаяся ситуация говорит о том, что необходимо вернуться к ужесточению ответственности за такие противоправные деяния. Сенаторы готовы рассмотреть вопрос внесения соотвествующих изменений в законодательство. И мы призываем все заинтересованные стороны к совместной деятельности в этом направлении. Вместе с тем, помимо законодательных мер для предотвращения таких случаев, необходимо вести надлежащую профилактическую работу, в первую очередь, среди молодежи. И эту работу должны взять на контроль правительство, местные исполнительные и правоохранительные органы. Со своей стороны, сенаторы также готовы активно в этом участвовать», - подчеркнул депутат.