Сенаторы предлагают ужесточить законодательство против вандализма

Статьи
10

О необходимости усиления борьбы с вандализмом высказался депутат Сената Геннадий Шиповских

Фото: Шиповских Г.Г.

«В последнее время участились случаи вандализма. Почти каждый день на страницах СМИ появляются новости о порче населением чужого имущества, коммунальной собственности. Вандализм принимает форму эпидемии. Это недопустимо. В этом свете обозначенные в своем недавнем выступлении главой государства задачи по повышению правовой грамотности населения и нетерпимости общества к беспорядкам и бескультурью приобретает особую актуальность», - отметил сенатор.

В этой связи депутат обозначил важность ужесточения законодательства против вандализма.

«Сложившаяся ситуация говорит о том, что необходимо вернуться к ужесточению ответственности за такие противоправные деяния. Сенаторы готовы рассмотреть вопрос внесения соотвествующих изменений в законодательство. И мы призываем все заинтересованные стороны к совместной деятельности в этом направлении. Вместе с тем, помимо законодательных мер для предотвращения таких случаев, необходимо вести надлежащую профилактическую работу, в первую очередь, среди молодежи. И эту работу должны взять на контроль правительство, местные исполнительные и правоохранительные органы. Со своей стороны, сенаторы также готовы активно в этом участвовать», - подчеркнул депутат.

#закон #депутат #вандализм

Популярное

Все
К вулкану по полярному плато
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Штирлиц vs Достоевский
Предстоящий паводок вызывает опасения в Северо-Казахстанской области
Вспомнить забытое старое…
Знакомьтесь: Владимир – қазақтың сары баласы
Не быть иностранцами в своей стране
Врачебная ошибка
Сейчас, увы, никто и никому ничего не должен
Новые грани Ботайской культуры
Город на расстоянии голоса
Двигаться к политическому урегулированию
Все началось с Абая
«Я говорю с тобой из Ленинграда…»
Ставка на молодежь
Сказка в твоих руках
Угрожавшего захватить школы Актобе установили полицейские
Есть третья медаль!
В Кокшетау – на «Станционного смотрителя»!
Ближе к читателю
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Назначен гендиректор МАЭК
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Французские парламентарии высоко оценили реформы в Казахстане
Илья Мизерных завоевал историческое «золото» в Канвоне
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Проект ученого ЕНУ вошел в шорт-лист премии World Summit Aw…
Инвестиции и процедуры
Ценности, которые нас объединяют
Перемены во благо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]