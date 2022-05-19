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Сенаторы ратифицировали Соглашение с КНР о предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов

Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты.

По представлению Президента страны сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК Ердена Арипова в связи с назначением его на другую должность.

В ходе заседания сенаторы также рассмотрели и приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов».

Закон позволит обеспечить выполнение сторонами международных обязательств в области обеспечения радиационной безопасности. Стороны также получают возможность сотрудничать по вопросам внедрения современных технологий в работе таможенного контроля в целях предотвращения незаконного перемещения радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных веществ. Все эти нормы, в первую очередь, направлены на решение вопросов обеспечения радиационной безопасности граждан.

«Принятый Закон призван предотвратить незаконное перемещение ядерных и радиоактивных материалов на таможенной границе. Соглашение предусматривает формирование правовой основы совместных действий между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой в этом направлении. Надеемся, что Закон внесёт положительный вклад в дальнейшее укрепление и расширение сотрудничества между двумя государствами в сфере таможенного контроля», - прокомментировал принятие Закона Маулен Ашимбаев.

Также сенаторы приняли Закон «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года». Со дня подписания Соглашения прошло 30 лет и документ потерял свою актуальность, в том числе ввиду отсутствия заявок о продлении срока действия Соглашения. В этой связи государства - участники СНГ решили прекратить действие Соглашения.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

Рыскали Абдикеров призвал обратить внимание на проблемы в лифтовом хозяйстве страны, обновить аварийные лифты и поддержать отечественные компании, занимающиеся их производством.

Дуйсенгазы Мусин отметил необходимость оперативного завершения ремонта гидротехнических сооружений предприятия «Казводхоз» в Восточном Казахстане. По словам депутата, необоснованное затягивание ремонта на протяжении нескольких лет приводит к удорожанию проекта и убыткам фермеров.

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Ахылбек Куришбаев предлагает создать, по примеру ведущих аграрных стран, экономические условия для развития кластеров в АПК, используя для этого возможности субсидирования и форвардной системы финансирования фермеров.

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