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Один из выдающихся сынов казахского народа, легендарный палуан, многократный призер международных соревнований по французской и вольной борьбе родился в ауле Караоткель нынешней Акмолинской области. Своей силой он прославился уже в самом юном возрасте, а дар этот, как утверждали его современники, передался от отца и деда, которые также обладали недюжинной физической силой. К тому же он являлся потомком известного батыра Шади, жившего и прославившегося во времена хана Абылая.

К 17 годам Кажымукан уже имел немало побед в қазақ күресі, сделавших его известным на всю степь. В 18 лет получил приглашение на работу в цирк, где и начал обучаться премудростям международных видов борьбы, а уже через два года впервые вышел на арену.

В 1901 году в Омске проходил чемпио­нат по французской борьбе, где выступали профессиональные борцы и где Кажымукан решил опробовать свои навыки. Там он встретился с легендарным борцом Андреем Злобиным и в очень тяжелой схватке уступил ему. Соперник, оценив возможности Мунайтпасова, со своими рекомендациями отправил его в школу борцов в Санкт-Петербург, где наш палуан еще два года обучался искусству классической борьбы.

Затем Кажымукан начал выступать в составе цирковой труппы профессио­нального борца – чемпиона мира Георга Луриха. Под псевдонимом Ямагат Муханура, затем – Кара-Мустафа, Махмут и другими он участвует в различных международных соревнованиях по французской и вольной борьбе. Спустя недолгое время Мунайтпасов становится победителем и призером всероссийских турниров в Саратове, Казани, Омске, Троицке, Уфе и других городах, а также международных чемпионатов в Москве, Киеве, Минске, Париже, Варшаве, Харбине.

В 1908 году в немецком Кельне впервые завоевывает звание чемпиона мира, а в 1909-м в Риге (Латвия) повторяет этот успех. В составе цирковой труппы совершал турне по странам Южной Америки, Ближнего и Среднего Востока. За свою карьеру он не раз участвовал в схватках с сильнейшими борцами мира, среди которых такие известные единоборцы, как Иван Поддубный, Иван Шемякин, Алекс Аберг, Иван Заикин, Георг Лурих, Поль Понс и другие.

В 1909–1911 годах Кажымукан Мунайт­пасов успешно выступил в схватках с сильнейшими турецкими борцами. Эта поездка оказалась для атлета судьбоносной: как признание его силы и таланта в ходе этого турне в его имени появилась приставка Кажы – человека, совершившего паломничество по святым местам.

Кажымукан Мунайтпасов посвятил свою жизнь не только выступлению на мировых турнирах, но и развитию национальной казахской борьбы – қазақ күресі, а также, что очень интересно, национальному искусству. Кстати, говорят, что он выступал в соревнованиях по разным видам борьбы в 54 странах и завоевал 48 медалей, которые, к сожалению, не сохранились, так как он часто их дарил либо своим близким, либо просто людям, которые нуждались в средствах и могли их обменять или продать. Вот такая широкая душа была у нашего батыра!

Наш герой в 1926 году в Кызылорде впервые в истории казахского народа открыл профессиональный театр, где свой творческий путь начинали многие народные таланты, среди которых – участник этнографического концерта на Всемирной выставке декоративного искусства в Париже Амре Кашаубаев, народный артист Казахстана Калибек Куанышпаев, знаменитый акын-импровизатор Иса Байзаков. Сам Кажымукан Мунайтпасов прекрасно играл на домбре и пел.

Отличился он и в годы Великой Отечественной войны. Возраст у него был уже немалый, но он организовал цирк-шапито, чтобы собрать средства для помощи советским воинам. Последнее выступление борец провел в 1944 году в Южно-Казахстанской области. И на собранные деньги в сумме ста тысяч рублей­ попросил подарить от его имени Красной армии самолет, который будет назван в честь еще одного легендарного казаха – Амангельды Иманова. Впоследствии Кажымукана наградили орденом «Знак Почета».

Кажымукан Мунайтпасов скончался в 1948 году в районе Ордабасы Туркестанской области. В его честь теперь ежегодно проводятся традиционные состязания борцов Казахстана. Но самое главное – память о нем хранится в сердцах людей.

В столице в честь Мунайтпасова названа одна из улиц, а также стадион, рядом с которым был открыт футбольный сквер. В Астане действует Респуб­ликанская специализированная школа-­интернат-колледж олимпийского резерва для одаренных в спорте детей, также носящая его имя. В честь легендарного борца назван и центральный стадион в Шымкенте, рядом с которым установлен памятник. О нем были сняты фильмы – документальный «Его звали Хаджи-Мукан» (1978) и художественный «Знай наших!» (1985), ему посвящена книга Калмакана Абдукадырова «Қажымұқан» (1981) и документальная повесть Алимкула Буркитбаева «Хаджи-­Мукан» (1983).