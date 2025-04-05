Сердце и душа его были отданы народу

История
12
Кошкарбек Тусипов

7 апреля 1871 года родился легендарный Кажымукан Мунайтпасов

фото из архива

Один из выдающихся сынов казахского народа, легендарный палуан, многократный призер международных соревнований по французской и вольной борьбе родился в ауле Караоткель нынешней Акмолинской области. Своей силой он прославился уже в самом юном возрасте, а дар этот, как утверждали его современники, передался от отца и деда, которые также обладали недюжинной физической силой. К тому же он являлся потомком известного батыра Шади, жившего и прославившегося во времена хана Абылая.

К 17 годам Кажымукан уже имел немало побед в қазақ күресі, сделавших его известным на всю степь. В 18 лет получил приглашение на работу в цирк, где и начал обучаться премудростям международных видов борьбы, а уже через два года впервые вышел на арену.

В 1901 году в Омске проходил чемпио­нат по французской борьбе, где выступали профессиональные борцы и где Кажымукан решил опробовать свои навыки. Там он встретился с легендарным борцом Андреем Злобиным и в очень тяжелой схватке уступил ему. Соперник, оценив возможности Мунайтпасова, со своими рекомендациями отправил его в школу борцов в Санкт-Петербург, где наш палуан еще два года обучался искусству классической борьбы.

Затем Кажымукан начал выступать в составе цирковой труппы профессио­нального борца – чемпиона мира Георга Луриха. Под псевдонимом Ямагат Муханура, затем – Кара-Мустафа, Махмут и другими он участвует в различных международных соревнованиях по французской и вольной борьбе. Спустя недолгое время Мунайтпасов становится победителем и призером всероссийских турниров в Саратове, Казани, Омске, Троицке, Уфе и других городах, а также международных чемпионатов в Москве, Киеве, Минске, Париже, Варшаве, Харбине.

В 1908 году в немецком Кельне впервые завоевывает звание чемпиона мира, а в 1909-м в Риге (Латвия) повторяет этот успех. В составе цирковой труппы совершал турне по странам Южной Америки, Ближнего и Среднего Востока. За свою карьеру он не раз участвовал в схватках с сильнейшими борцами мира, среди которых такие известные единоборцы, как Иван Поддубный, Иван Шемякин, Алекс Аберг, Иван Заикин, Георг Лурих, Поль Понс и другие.

В 1909–1911 годах Кажымукан Мунайт­пасов успешно выступил в схватках с сильнейшими турецкими борцами. Эта поездка оказалась для атлета судьбоносной: как признание его силы и таланта в ходе этого турне в его имени появилась приставка Кажы – человека, совершившего паломничество по святым местам.

Кажымукан Мунайтпасов посвятил свою жизнь не только выступлению на мировых турнирах, но и развитию национальной казахской борьбы – қазақ күресі, а также, что очень интересно, национальному искусству. Кстати, говорят, что он выступал в соревнованиях по разным видам борьбы в 54 странах и завоевал 48 медалей, которые, к сожалению, не сохранились, так как он часто их дарил либо своим близким, либо просто людям, которые нуждались в средствах и могли их обменять или продать. Вот такая широкая душа была у нашего батыра!

Наш герой в 1926 году в Кызылорде впервые в истории казахского народа открыл профессиональный театр, где свой творческий путь начинали многие народные таланты, среди которых – участник этнографического концерта на Всемирной выставке декоративного искусства в Париже Амре Кашаубаев, народный артист Казахстана Калибек Куанышпаев, знаменитый акын-импровизатор Иса Байзаков. Сам Кажымукан Мунайтпасов прекрасно играл на домбре и пел.

Отличился он и в годы Великой Отечественной войны. Возраст у него был уже немалый, но он организовал цирк-шапито, чтобы собрать средства для помощи советским воинам. Последнее выступление борец провел в 1944 году в Южно-Казахстанской области. И на собранные деньги в сумме ста тысяч рублей­ попросил подарить от его имени Красной армии самолет, который будет назван в честь еще одного легендарного казаха – Амангельды Иманова. Впоследствии Кажымукана наградили орденом «Знак Почета».

Кажымукан Мунайтпасов скончался в 1948 году в районе Ордабасы Туркестанской области. В его честь теперь ежегодно проводятся традиционные состязания борцов Казахстана. Но самое главное – память о нем хранится в сердцах людей.

В столице в честь Мунайтпасова названа одна из улиц, а также стадион, рядом с которым был открыт футбольный сквер. В Астане действует Респуб­ликанская специализированная школа-­интернат-колледж олимпийского резерва для одаренных в спорте детей, также носящая его имя. В честь легендарного борца назван и центральный стадион в Шымкенте, рядом с которым установлен памятник. О нем были сняты фильмы – документальный «Его звали Хаджи-Мукан» (1978) и художественный «Знай наших!» (1985), ему посвящена книга Калмакана Абдукадырова «Қажымұқан» (1981) и документальная повесть Алимкула Буркитбаева «Хаджи-­Мукан» (1983).

#история #имена #Кажымукан Мунайтпасов

Популярное

Все
Дружба народов – залог нашей Победы
ЦА – ЕС: новый этап взаимодействия
Центральная Азия – Европейский союз: инвестиции в будущее
Вручены государственные и почетные отраслевые награды
Битва умов
Размышления в контексте истории
Роль маслихатов в реализации президентских реформ
Продвигая ценности единства и согласия
Мажилис рассмотрит проект нового Налогового кодекса
Расстаются с миллиардами
Раскрывая тайны недр
Заслушаны предложения по развитию рынка авиакеросина
Требует внимания водная повестка
Обсуждены вопросы спортивной кооперации
Двустороннее взаимодействие расширяется
Борца с коррупцией осудили за взятку
Комплексным проблемам необходимо комплексное решение
Спорт и бизнес: а почему бы и нет?
Работа – средство адаптации
Лифт возможностей
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Qarmet подключится, и газ подешевеет
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
А ты оплатил налог на транспорт?
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Безупречная репутация, профессионализм и патриотизм
Запрещенный Telegram-канал выявили прокуроры
Уметь действовать в сложных ситуациях
«Сердце» ГЭС покоя не знает
Лидеры Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спорткомплекс «Медеу»
Полиция наградила отважную девочку, бросившуюся вслед грабителю в Усть-Каменогорске
Заседание совета АНК состоялось в Астане
Состоялся республиканский семинар по вопросам госсимволов и ведомственных наград
Штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы
В области Абай максимально ускорят строительство «комфортных школ»
Казахстан завоевал первую лицензию на зимние Олимпийские игры-2026
Специализированный экономический суд постановил вернуть водоканал в госсобственность
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт

Читайте также

Космическая стройка века: история Байконура глазами очевидца
Болган-ана – легенда и символ
В гармонии с природой
Крупнейший аудиосборник «Асыл мұра» представлен на междунар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]