Свежий выпуск
​«Серебро» испанских Пиренеев
Юрий Лифинцев

Тут не грех вспомнить, что в 2017 году мастер фристайла из Усть-Каменогорска выиграла все крупнейшие соревнования, в которых участвовала: получила две золотые награды на 28-й Всемирной зимней Универсиаде в Алматы, «золото» и «серебро» на 8-х зимних Азиатских играх в японском Саппоро. Уже тогда специалисты говорили о том, что это очень хорошие репетиции и весьма обнадеживающие результаты перед чемпионатом мира в испанской Сьерра-Неваде. А там, в Пиренейских горах, все упоминали о приближающихся зимних Олимпийских играх в Южной Корее, потому что теперь уже Сьерра-Невада стала полигоном для испытаний не только для мастеров фристайла, но и сноуборда.

Начался чемпионат мира с соревнований по могулу. К сожалению, ни Галышева, ни ее земляк Рейхерд в финальные шестерки не пробились: Юлия закончила борьбу за медали на 7-м месте, Дмитрий – на 18-м. Имея в соперниках сильнейших атлетов планеты, можно было сильно не огорчаться итогам первого старта. В женских разборках, например, помимо лидеров нынешнего кубкового зачета, активно себя показали легендарные сестры из Канады Жюстин, Хлоя и Максим Дюфур-Лапуант, другие фавориты последнего десятилетия. Ну а как себя в их присутствии ведут международные судьи, мы видели на Олимпиаде в Сочи, когда уважаемая коллегия не заметила ни высочайшую скорость и технику Юлии Галышевой, ни ее уникальный прыжок на ниж­нем трамплине. Тогда ей просто отдали 7-е место, повергнув в шок мировую спортивную общественность. Шокировали они и саму Галышеву, которая от отчаяния едва не распрощалась с любимым видом спорта.

Но вернемся в испанские горы, знакомые Юлии по выступлениям на Всемирной зимней Универсиаде 2015 года. Потерпев относительную неудачу в могуле, Галышева вышла на старт параллельного могула с намерением исправить положение. А может, и выиграть медаль, потому что эти соревнования еще более непредсказуемые.

Спортсменка из Казахстана с блес­ком прошла все стадии отбора на пьедестал почета и в финале встретилась с француженкой Перрин Лаффон. Пройдя быстрее соперницы спуск и показав на трамплине свое знаменитое сальто вперед, Галышева с нетерпением ожидала судейские оценки. И арбитры вновь что-то увидели неправильное в ее технике прохождения дис­танции, с микроскопичес­ким преимуществом отдав победу юной француженке, которая и с горы спустилась медленнее Юлии, и на трамплинах мало чем отличалась от остальных участниц. Но Перрин Лаффон – чемпионка мира-2017, а Юлия Галышева – вице-чемпионка. И все же сереб­ряная медаль чемпионата мира – наивысшее достижение не только в биографии самой Галышевой, но и всего казахстанского фристайла.

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