Серик Тахан родился 18 мая 1955 года в селе Актогай Карагандинской области. В 1976-м окончил филологичес­кий факультет Карагандинского государственного университета. Профессиональный путь начал преподавателем на кафедре русской и зарубежной литературы в Жезказганском педагогическом институте, где читал лекции по истории казахской литературы, а также теории и практике перевода. С марта 1981 года уже в должности старшего преподавателя вел также курсы по истории русской литературы ХХ века.

В этот период Серик Шешенбайулы активно занимается методической работой: им подготовлен ряд рекомендаций для студентов-филологов очной и заочной форм обучения. Эти материалы служили не только опорой для самостоятельного изучения казахской и русской литературы, но и помогали обу­чающимся в написании дипломных работ.

В 1985-м Серик Тахан поступил в заочную аспирантуру и уже через год успешно защитил кандидатскую диссертацию. Научным руководителем работы «Формы психологического анализа в совре­менной казахской литературе» был известный литературовед и писатель, доктор филологических наук, профессор Ныгмет Габдуллин. Стоит отметить, что работа, посвященная анализу психологизма как эстетического явления, выявлению основных форм и способов психологичес­кого анализа, а также осмыслению образно-познавательной и сюжетно-­композиционной сис­тем казахских романов, была высоко оценена рядом видных казахстанских ученых, в частнос­ти академиками С. Кирабаевым и З. Кабдоловым.

В своей диссертации автор исследовал художественные функ­ции внутреннего монолога как универсальной формы раскрытия внутреннего мира героя. Были проанализированы изо­б­разительно-повествовательные компоненты романов, определена их роль в психологическом отображении характера героев, в художественной мотивировке их мыслей и действий. Также были выявлены основы мировоззрения художника, характерологические особенности действующих лиц, моменты единства национального и интернационального в мышлении, поступках, чувствах героев произведений. По сути, одним из первых Серик Тахан поднял вопрос о разработке казахским литературоведением проблем художественной антропологии.

В знаковом для него 1986 году Серик Шешенбайулы был назначен деканом заочного отделения Жезказганского педагогического института, где спустя два года стал доцентом кафедры русской и зарубежной литературы. Конечно, административная работа отнимала много времени и сил, но и научная деятельность С. Ш. Тахана не прекращалась. Так, на основе материалов кандидатской диссертации были подготовлены и изданы несколько учебно-методических пособий для студентов-филологов.

В мае 1996 года на базе Жезказганского горно-технологического и педагогического институтов был создан Жезказганский университет им. О. А. Байконурова, в котором Серик Шешенбайулы исполнял обязанности декана заочного факультета гуманитарных специальностей, а затем – декана филологического факультета.

В 1998-м Серик Тахан издал монографию «Принципы раскрытия художественного характера в современной казахской прозе», где, в частности, делается вывод, что генезис художественного характера соотносим с этногенезом, предметно – с культурной идентификацией национального типа мироощущения. Эта работа стала знаковой в современном казахском литературоведении, получила широкое признание в научных кругах. В апреле 1999 года в Инс­титуте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова НАН РК Серик Шешенбайулы защитил док­торскую диссертацию по теме, обозначенной в названии моногра­фии, с присвоением степени доктора филологичес­ких наук.

В последующие годы он был деканом филологического факультета Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова, заведовал кафедрой журналистики в том же вузе. Под непосредственным руководством Серика Шешенбайулы на базе филологического факультета были проведены две международные научно-практические конференции – «Художественная литература и проблемы антропологии» (2002) и «Журналистика в сис­теме вузовской подготовки» (2004). Значимыми событиями в научной жизни университета стали и круглые столы, посвященные обсуждению книг Олжаса Сулейменова «Пересекаю­щиеся параллели» и «Тюрки в доистории».

В 2005 году С. Ш. Тахан провел основную часть научно-текстологической работы по подготовке к изданию переводов на казахский язык произведений классиков мировой литературы, осуществленных Е. А. Букетовым. Среди них – произведения У. Шекспира, Дж. Флетчера, В. Маяковского, С. Есенина. Переводы вошли в четвертый том шеститомного Собрания сочинений Е. А. Букетова, выпущенного в Караганде в 2005 году.

В 2007-м ученый опубликовал учебное пособие «Русская литература XX века», издал книгу «Литература и духовность», в которую вошли написанные в разные годы его научные статьи по методологии современного литературоведения, истории и теории казахской и русской литературы, казахской журналистики.

В 2010 году С. Ш. Тахану решением ККСОН МОН РК присвоено звание профессора по специальности «литературоведение».

Ныне Серик Шешенбайулы Тахан – профессор кафедры телерадиожурналистики и связей с общественностью Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. Его научные интересы охватывают широкий спектр тем современного литературоведения и журналистики. В центре внимания ученого – механизмы взаимовлияния русской и казахской литератур, теория и практика художественного перевода, проблемы межкультурной коммуникации.

Перу доктора филологичес­ких наук принадлежат восемь моногра­фий, шесть учебных пособий и свыше двухсот научных статей. Среди наиболее значимых трудов – сборник «Современники и контекст. Исследования, статьи и доклады» (2011), а также работа «Тексты в социокультурном измерении. Концепции, дискурс-анализ, сравнительные подходы», изданная в Германии в 2015 году в издательстве Ralmarium⁄Academic Publishing. В 2019-м вышло англоязычное издание этой книги – Texts in the Sociocultural Dimension. Добавим, что С. Ш. Тахан – автор пятнадцати научных статей, опубликованных на английском языке, включая работы, представленные в международной базе данных Scopus.

В последние года ученый-филолог активно участвует в научно-теоретических конференциях, проходивших в Польше, Чехии, Испании, России, Беларуси, Армении, Азербайджане, Японии. В рамках международных стажировок профессор читал лекции в Варшавском университете и Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, где делился своими взглядами на русско-казахские литературные связи и специфику публицистического дискурса в Казахстане.

С. Ш. Тахан продолжает активно публиковаться в ведущих научных журналах как в Казах­стане,­ так и за рубежом. Особое место в трудах ученого занимает сравнительный анализ явлений художественной антропологии в казахской и русской прозе. Также значительное внимание он уделяет анализу публицис­тического наследия Алихана Бокейхана, рассматривая не только идейно-­политическое содержание его трудов, но и используемые средства художественной выразительности.

В сфере научных интересов С. Ш. Тахана и важнейшие воп­росы подготовки журналистских кадров в стране. В частности, ученый отмечает необходимость специализации по международной журналистике, усиления элемента политической социализации в русле преподавания ряда специальных дисциплин студентам-журналистам.

В 2008–2025 годах профессор подготовил 25 магистров журналистики и PR. Под научным руководством Серика Тахана защищена одна кандидатская и три PhD-диссертации. Его студенты и магистранты неоднократно занимали призовые места на республиканских и международных конкурсах научных докладов. Так, в 2010 году доцент Карагандинского экономического университета А. Корабаева защитила кандидатскую диссертацию «Герольд Бельгер как практик и теоретик художест­венного перевода». В 2014-м под руководством Серика Тахана докторант К. Кульшманов защитил PhD-диссертацию «Современные информационные агентства: типология, функции, мировые тенденции развития» в КазНУ им. аль-Фараби. В 2020-м состоялась защита PhD-диссертации Д. Байгожиной «Цифрлық қоғамдағы мәдениеттің медиатизациялануының қазіргі тенденциялары» в ЕНУ имени Л. Н. Гумилева. В марте 2025 года под руководством С. Ш. Тахана докторант Ш. Сапаш защитила PhD-диссертацию «Академик Рымгали Нургали (1940–2010): проблематика научного творчества».

Серик Шешенбайулы не только признанный ученый, но и заботливый отец, наставник не только в аудитории, но и в семье. Дети продолжили путь отца: дочь Милана занимает долж­ность директора департамента в Международном финансовом центре «Астана», сын Рустем – кандидат физико-математичес­ких наук, профессор Назарбаев Университета.

Разносторонняя научная и педагогическая деятельность Серика Шешенбайулы Тахана является прекрасным примером самоотверженного служения выбранному делу, вдохновляющим молодое поколение стремиться к знаниям и профессиональному росту. В современном научном и культурном пространстве Казахстана имя профессора Серика Тахана звучит как символ верности и преданности науке и любви к слову. Это человек, сумевший соединить глубокие научные знания, педагогический дар и организаторский талант и воспитать не одно поколение филологов, журналистов, исследователей.