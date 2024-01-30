Северная добавка

В рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 8 903 человека, в том числе 6 492 переселенца и 2 337 кандасов, сообщают на сайте Службы центральных коммуникаций.

Так, семья Куралай Масатбаевой переехала из столицы в город Тайынша Северо-Казахстанской области.

– Наша семья получила материальную помощь на переезд на сумму 612 570 тенге, нам дали и государственное арендное жилье в городе, – рассказала она.

Куралай Масатбаева получила высшее образование по специальности «Начальная военная подготовка». На государственный грант в 1,38 млн тенге открыла мини-кондитерскую и теперь кормит клиентов пирожными и конфетами.

– В декретном отпуске я мечтала открыть свое дело и работать дома, чтобы быть рядом с детьми, – вспоминает она. – Посетив Центр занятости Тайыншинского района, узнала о безвозмездном гранте. Будучи переселенкой, я подходила под категорию, меня проконсультировали. Решила попробовать. Защитила бизнес-план и получила грант.

По информации Министерства труда и соцзащиты населения, из числа переселившихся в прошлом году трудоспособными являются 4 158 человек, из них 3 079 получили постоянную работу, 164 стали предпринимателями, 35 получили гранты на открытие своего дела.