Шаг навстречу будущей профессии: школьники познакомились с жизнью гвардейцев

В воинской части 5571 Национальной гвардии имени Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы состоялся День открытых дверей. В мероприятии приняли участие воспитанники военно-патриотического клуба «ЖасБүркіт» средней школы №33, расположенной в Талгарском районе Алматинской области

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Заместитель командира воинской части по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Улугбек Караев встретил юных гостей и представил на строевом плацу цель и план мероприятия.

Воспитанникам патриотического клуба показали вооружение и технику воинской части. Юные гости также сели за руль машин войск правопорядка, выполнили нормативы по сборке и разборке АК-74 и посетили казарму 1 роты оперативного назначения, где ознакомились с повседневной жизнью гвардейцев. После ознакомительной части мероприятия учащиеся соревновались в конкурсе по отработке нормативов по радиационной, химической и биологической защите. Затем кинологи продемонстрировали со служебными собаками упражнения по обнаружению взрывчатых веществ и задержанию преступников.

Мероприятие продолжилось концертной программой в культурно-досуговом центре воинской части. Солисты ансамбля воинской части исполнили патриотические песни. Кроме того, была проведена профориентационная работа. Участникам военно-патриотического клуба «Жас Бүркіт» были показаны видеоролики, рассказывающие о деятельности Академии Национальной гвардии, которая готовит специалистов для войск правопорядка.

- Главная цель мероприятия – прививать подрастающему поколению чувство патриотизма, знакомить учащихся со службой в Национальной гвардии, а также ориентировать их на поступление в Академию, - подчеркнул подполковник Улугбек Караев.

В завершение мероприятия школьникам и руководителям были вручены грамоты от имени командира воинской части. Гости поблагодарили военнослужащих за организацию мероприятия и пожелали им успехов в защите страны.