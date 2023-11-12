Шавкат Рахмонов получил подарок от USADA за 25 чистых допинг-тестов

Спорт
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

С 1 января 2024 года тестировать бойцов UFC будет агентство Drug Free Sport International, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

А вот за 50 чистых тестов Американское антидопинговое агентство дарит свой жакет - недавно его получали Чарльз Оливейра, Исраэль Адесанья и Робби Лоулер. Но Шавкат уже не успеет достичь отметки до жакета, сообщает Спорт Шрёдингера.

UFC и USADA прекратят сотрудничество в конце этого года. USADA отказалось делать исключение для Конора Макгрегора, хотя UFC просили допустить его к бою без двух чистых проб в течение полугода после возвращения в пул тестирования.

В 2020 году в первом интервью для "Спорта Шредингера" Шавкат рассказывал, как устроено допинг-тестирование USADA.

"Всегда неожиданно они приходят. В любой момент могут приехать забрать анализы. Хоть даже сейчас. Отказываться нельзя. Ты обязан указывать все таблетки, которые принимаешь. Допустим, заболел - ты должен указать и спросить у доктора, можно или нельзя. Много мелочей там. Конечно, в моей карьере были соперники под допингом, но я их побеждал. Мне без разницы! Есть такие пацаны - чувствуется, что они с такими препаратами стали намного сильнее", - сказал он.

С 1 января 2024 года тестировать бойцов UFC будет агентство Drug Free Sport International. Организация работает с крупными американскими лигами - НБА, НФЛ (американский футбол), МЛБ (бейсбол) и НСАА (студенческий спорт). Ее часто критикуют за недостаточно эффективную борьбу с допингом: мало положительных проб и вообще нет незапланированных тестов.

#Шавкат Рахмонов #UFC #Американское антидопинговое агентство

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