Шесть казахстанских юниоров выступят на льду в Поднебесной
257
Имена обладателей путевок на очередной этап юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев, который пройдет в Китае, стали известны по итогам летнего чемпионата страны, состоявшегося в Караганде. Итак, в октябре за медали международных соревнований в мужском одиночном разряде поборются Олег Мельников (Шымкент), Никита Кривошеев (Алматы), Артур Смагулов (Кызылорда). А в женских состязаниях под флагом Казахстана выступят Софья Самоделкина (Астана), София Фарафонова (Алматы) и Анна Санникова (Павлодар).