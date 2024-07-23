Шесть казахстанских юниоров выступят на льду в Поднебесной

Бронзовый успех на чемпионате страны Артура Смагулова прокомментировал исполнительный директор Федерации конькобежного спорта Кызылординской области Байтак Турсынбаев:

– Артур – мастер спорта Респуб­лики Казахстан, член национальной сборной страны. В Караганде он и в короткой, и в произвольной программе чисто исполнил прыжок категории «ультра-си» – тройной аксель. С января 2023 года спортсмен тренируется в США у знаменитого тренера Рафаэла Арутюняна, наставника двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира, «короля четверных» Натана Чена. Для успешного выступления на Гран-при в Китае Артуру нужна серьезная подготовка. Думаю, она ему будет оказана.

Добавим, Артур Смагулов, как и еще двое фигуристов из Приаралья – Темирлан Якияев и Инжу Бактияр – члены Академии фигурного катания Элизабет Турсынбаевой. В числе специа­листов этого учебного заведения – старший тренер Андрей Симакович и его помощники Тимур Турсынбаев, Алиса Лозко, Талантбек Шоруков и Толкынай Сулейменова. Темирлан и Инжу – учащиеся Республиканской специализированной школы-интернат-колледжа олимпийского резерва им. Хаджимукана Мунайтпасова в Астане.