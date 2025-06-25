...Возле белоснежной юрты играет национальная музыка, слышен треск древесных щепок, а по округе разносится запах только что снятых с огня баурсаков. Поодаль от этого действа взрослые и дети соревнуются в меткости, поочередно стреляя из лука.

фото Игоря Бургандинова

Такая атмосфера царила на днях в этнолагере «Атамекен», работающем при столичной школе-гимназии № 97. По словам директора учебного заведения Замзагул Кияновой, цель лагеря – формировать национальное самосознание у подрастающего поколения. С началом летних каникул его посетили уже более тридцати учащихся 1–7-х классов.

В день приезда журналистов администрация школы, учителя и дети провели праздничную программу. В юрте девочки сами готовили основу для курта, соблюдая всю необходимую технологию. Кроме того, они заводили тесто для баурсаков, раскатывали его, вырезая незамысловатые треугольники и квадратики. И все это под веселый задорный смех первоклассников, игравших в асыки, тогызкумалак. Пока юные хозяюшки суетились под сводами шанырака, мальчики развели огонь для жарки пышных мучных изделий.

Как отметила руководитель этнолагеря Гульбаршин Нурсеитова, все процессы находились под пристальным вниманием педагогов, но главное было в том, что девочки и мальчики проявляли самостоятельность, закрепляли важные бытовые навыки.

Не менее интересно была представлена игровая часть программы, где дети вместе с учителями стреляли из лука. Попасть в «десяточку» оказалось делом нелегким, но именно эта особенность национальной игры садак ату вызывала неимоверный азарт у участников. Забыв о насущных делах, учителя, словно дети, вместе с воспитанниками соревновались в меткости, а также в физической силе, перетягивая канат.

Затем каждый мог попробовать себя в древнем искусстве предков – войлоковалянии. Азам этого ремесла обучали учитель труда Миргуль Асанбае­ва, әжелер, ветераны-педагоги.

По словам завучей по воспитательной работе школы-гимназии Айгуль Биржановой и Гульжазиры Нуржановой, основные задачи этнолагеря – это знакомство детей с традициями и особенностями быта, формирование представления о культуре казахского народа, развитие интереса к обычаям предков.

Этнолагерь «Атамекен» будет работать до конца июня.