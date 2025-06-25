Школьников учат основам древних ремесел

Образование
89
Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

...Возле белоснежной юрты играет национальная музыка, слышен треск древесных щепок, а по округе разносится запах только что снятых с огня баурсаков. Поодаль от этого действа взрослые и дети соревнуются в меткости, поочередно стреляя из лука.

фото Игоря Бургандинова

Такая атмосфера царила на днях в этнолагере «Атамекен», работающем при столичной школе-гимназии № 97. По словам директора учебного заведения Замзагул Кияновой, цель лагеря – формировать национальное самосознание у подрастающего поколения. С началом летних каникул его посетили уже более тридцати учащихся 1–7-х классов.

В день приезда журналистов администрация школы, учителя и дети провели праздничную программу. В юрте девочки сами готовили основу для курта, соблюдая всю необходимую технологию. Кроме того, они заводили тесто для баурсаков, раскатывали его, вырезая незамысловатые треугольники и квадратики. И все это под веселый задорный смех первоклассников, игравших в асыки, тогызкумалак. Пока юные хозяюшки суетились под сводами шанырака, мальчики развели огонь для жарки пышных мучных изделий.

Как отметила руководитель этнолагеря Гульбаршин Нурсеитова, все процессы находились под пристальным вниманием педагогов, но главное было в том, что девочки и мальчики проявляли самостоятельность, закрепляли важные бытовые навыки.

Не менее интересно была представлена игровая часть программы, где дети вместе с учителями стреляли из лука. Попасть в «десяточку» оказалось делом нелегким, но именно эта особенность национальной игры садак ату вызывала неимоверный азарт у участников. Забыв о насущных делах, учителя, словно дети, вместе с воспитанниками соревновались в меткости, а также в физической силе, перетягивая канат.

Затем каждый мог попробовать себя в древнем искусстве предков – войлоковалянии. Азам этого ремесла обучали учитель труда Миргуль Асанбае­ва, әжелер, ветераны-педагоги.

По словам завучей по воспитательной работе школы-гимназии Айгуль Биржановой и Гульжазиры Нуржановой, основные задачи этнолагеря – это знакомство детей с традициями и особенностями быта, формирование представления о культуре казахского народа, развитие интереса к обычаям предков.

Этнолагерь «Атамекен» будет работать до конца июня.

#школьники #каникулы #этнолагерь

Популярное

Все
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Правовая культура, превенция, ответственность граждан
Предприниматель – партнер, а не подозреваемый
Врачи направляются в села
ИИ: игра по правилам
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
Привлечение – таргетированное, встречные обязательства – разумные
Рассмотрены перспективы земледелия
Поможет ребятам Talpyn
Летние лагеря работают на базе комфортных школ
Будущее – за роботами
Посмотреть, купить и даже попробовать
Школьников учат основам древних ремесел
Долгожданный детский сад открылся в новом микрорайоне
Введена в строй новая подстанция
Балхаш привлекает туристов
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Тариф почти как в столице
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
Между уголовным и административным правом
Чек-лист для защиты от взломщиков
Токаев назначил замминистра обороны
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Какой курс доллара в Казахстане
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

По пути практического сотрудничества
Область Жетысу подключилась к проекту против молодежной луд…
Nazarbayev University выпустил 11-ую когорту выпускников NU
Место вдохновения и доверия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]