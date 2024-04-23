Школьное питание: какие жалобы поступают от детей и родителей

Тема школьного питания актуальна во все времена. Это происходит, потому что проблема кроется в самой постановке вопроса: очень сложно сделать так, чтобы еда была и вкусной, и полезной, но самое главное – укладывалась в скромные бюджетные рамки.

По словам руководителя управления инфраструктуры организаций образования Минис­терства просвещения Тимура Кастуганова, цена на школьное питание формируется на основании постановления Правительства РК за № 320 от 12 марта 2012 года. В приложении 15 этого документа утверж­дены нормы, согласно которым в каж­дом регионе формируется своя стоимость школьного питания с учетом цен на продукты.

– К примеру, в городах Астане, Алматы и Шымкенте цены на продукты превышают регио­нальные. Это связано с организацией весьма разветвленной логистичес­кой сети, а также обеспечением перевозки в специализированных транспортных средствах, – пояс­няет Тимур Кастуганов.

Помимо утвержденной цены, одним из важных критериев школьного питания является полноценное обеспечение энергетической ценности. Но здесь возникает вопрос: все ли регио­ны в настоящее время предос­тавляют бесплатное школьное питание? В прошлом году, например, в соцсетях писали, что в Петропавловске якобы не организовали питание для учеников младших классов.

– В настоящее время в Петропавловске горячее питание организовано во всех 35 общеобразовательных школах. Во время обсуждения данной ситуации с управлением образования Северо-Казахстанской области каких-либо фактов приостановок питания детей в организациях образования выявлено не было, – отмечает Тимур Кастуганов.

Он подчеркивает, что текущий учебный год в этом смысле стал прорывным. Впервые по поручению Главы государства с сентября 2023 года более 1,6 млн детей охвачены бесплатным горячим питанием, в том числе 1,4 млн школьников 1–4-х классов и более 200 тыс. учащихся 5–11-х классов из социально уязвимых слоев населения. Раньше горячее питание в некоторых регионах предоставлялось только детям из семей, получающих социальную поддержку.

Меню для школьников, как рассказывает Тимур Кастуганов, формируется на основании требований по норме питания.

– Руководитель организации среднего образования ежедневно утверждает меню с указанием выхода блюд на предстоящий день и размещает его в столовой или в месте, доступном для родителей и законных представителей обучающихся, – разъясняет представитель министерства, добавляя, что подобная информация должна быть размещена и на интернет-ресурсах учреж­дений образования в разделе «Школьное питание».

Организация горячего школьного питания осуществляется на конкурсной основе и за счет средств местного бюджета.

Понимая, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, я решила лично узнать, как кормят детей, и отправилась в одну из школ столицы – школу-­лицей № 60.

Первое, что приятно удивило, – это открытость и контактность руководства школы. А в подобных щепетильных вопросах, надо сказать, мало кто охотно соглашается на откровенный диалог. Директор школы-лицея № 60 Роза Болатаева сообщила, что с ТОО, которое занимается организацией школьного питания, они сотрудничают почти три года.

– Сразу скажу, что к процедуре конкурса мы не имеем отношения. Мы лишь занимаемся подготовкой необходимых докумен­тов и подаем заявку на портале управления образования. Дальше управление объявляет конкурс, и по его итогам определяется поставщик на оказание такого рода услуг. К примеру, с данным ТОО в этом году наш договор истекает, – рассказывает Роза Аблакимовна.

Кстати, меню по горячему питанию тоже разрабатывается управлением образования коллегиально с другими органами, то есть не в стенах отдельно взятой школы, как думают порой родители.

– Управление образования Астаны и Академия питания совместно с СЭС предоставляют нам уже утвержденное меню по сезонам (осень, зима, весна). Все школы города кормят детей согласно этому меню. Любое, хоть малейшее, отклонение от утвержденного перечня блюд считается нарушением. Кроме того, есть специальная технологическая карта, где подробно расписаны требования к школьному питанию: какой состав, вес, калорийность и так далее, – поясняет директор школы.

Но все равно родители жалуются. Так устроен мир. Как отмечает социальный педагог школы-­лицея Дана Сквирская, некоторые родители недовольны меню.

– Они говорят: почему мой ребенок четыре года подряд должен есть кашу? Но это не зависит от нас. Дело в том, что в первой смене по меню обязательно идет завтрак, во второй – как положено, полноценный обед. В него входят второе блюдо и салат. И бывает так, что младшие классы совсем не едят кашу, даже не притрагиваются к ней. Возможно, это связано с теми пищевыми привычками, которые заложены в семье. Тогда мы эту кашу отдаем старшеклассникам, и они ее с удовольствием едят, – рассказывает социальный педагог.

По ее словам, есть аллергичные дети, которым противопоказаны те или иные продукты, у кого-то более серьезные диагнозы. В таких случаях родители предупреждают об этом и отказываются от общего школьного меню.

К слову, организация горячего питания в общеобразовательных школах столицы составляет 626 тенге на одного ребенка.

– Хотелось бы еще добавить, чтобы ТОО, выигрывающие конкурсы по организации школьного питания, закупали качественную продукцию. Ведь даже наличие сертификата не означает качества. Немаловажен персонал: надо брать на работу ответственных людей, – говорит Дана Сквирская.

Учитывая тот факт, что на проверки субъектов МСБ какое-то время был наложен мораторий, я спросила директора школы о том, как осуществляется конт­роль за питанием.

– Мораторий уже закончен, поэтому проверки проводятся регулярно. У управления образования есть своя комиссия из числа родителей, которая контро­лирует этот вопрос, а также этим занимается департамент по контролю качества в сфере образования. Они посещают школы с проверками ежеквартально, – ответила Роза Болатаева.

А еще внутри каждой школы формируются бракеражные комиссии из числа родителей, которые в свою очередь ежемесячно проводят мониторинг школьного питания и выносят свое заключение в виде актов о проделанной работе.

– Конечно, бывают жалобы со стороны родителей. Не без этого. Поэтому заключения бракеражной комиссии мы всегда тщательно рассматриваем. И чаще всего возникают вопросы по обслуживанию. Бывают порой жалобы, что каша холодная или самса подгорит. Но мы сразу все решаем на месте, – продолжает директор школы.

По ее словам, в школе две столовые: на 125 и 180 мест. И несмот­ря на переполненность школы (всего 4 870 учащихся), дети младших классов успевают свое­временно поесть. Кроме того, 90 детей питаются в рамках социальной поддержки. Социальный педагог выдает им талоны, по которым они обслуживаются.

Поговорили мы и с представителями бракеражной комиссии.

– В рамках наших полномочий мы осуществляли проверку «без предупреждения» двух столовых. Качество еды в разных столовых оказалось разным. Санитарная обстановка тоже. И мы пришли к выводу, что существенную роль играет человеческий фактор. В новой столовой заведующая очень ответственная и всегда учитывает замечания.

В главном корпусе дела обстоят похуже, – рассказывает одна из родительниц.

По ее словам, в этом учебном году в числе родителей оказался и технолог, который оценил школьное меню. Все проверки проводятся строго по регламен­ту, по СНиПам и актам. По итогам члены комиссии записывают свои замечания либо делают примечания и сдают социальному педагогу.

– Проверки всегда осуществляются в составе двух-трех родителей, всего нас в бракеражной комиссии шестеро человек. Мы садимся и пробуем еду, которая предложена детям. И мне показалось, что в прошлом году сотрудники столовой знали о планируемых нами визитах. Сейчас же мы поменяли тактику и приходим внезапно, – подытожила моя собеседница.

Мониторинг за организацией питания проводится Межведомственной экспертной группой, в состав которой входят депутаты маслихатов, представители НПО, родительской общественности, управления здравоохранения и образования.

– По ини­циативе министерства совместно с НПП «Атамекен» и Ассоциацией розничной торговли и общественного питания подписан трехсторонний меморандум, предусматривающий устранение нарушений, связанных с предоставлением услуг школьного питания, и содействие в разъяснительной работе с бизнес-субъектами, – резюмировал Тимур Кастуганов.