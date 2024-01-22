Симфонический оркестр ВКО дал концерт в Астане

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Концерт «Вечер классической музыки» провели в театре «Астана балет» под управлением главного дирижера симфонического оркестра акима Восточно-Казахстанской области Александра Галсанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В концертной программе прозвучали вокальные, классические и инструментальные произведения известных казахстанских и зарубежных композиторов.

«В центре столицы прошел уникальный «Вечер классической музыки», где заслуженные деятели Восточно-Казахстанской области показали все свое мастерство. Данный концерт приурочен к 20-летию симфонического оркестра», - сообщил первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

В творческом вечере приняли участие лауреаты международных и республиканских конкурсов КГКП «Ертіс концерт» Ботагоз Жумабекова, Жанат Бисимбаев, Арника Байбусынова, Абай Каирбек, Дарын Бисаринов, отличник культуры Айжан Мазкенова, деятель культуры РК Альмира Нургожина, заслуженный артист РК Вячеслав Ткач.

 

#Астана #концерт #ВКО #оркестр

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