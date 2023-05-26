Синий и желтый

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Любовь Доброта, Шымкент

Два цвета наполняют каждую из полутора десятков картин, представленных на вернисаже Карлыгаш Кансеит.

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Очередная персональная выставка члена Союза художников РК, преподавателя Колледжа искусств и дизайна им. А. Кастеева Карлыгаш Кансеит обращает на себя внимание минимализмом цветовой гаммы и некой архитектурной направленностью. На ее полотнах – реально существующие мечети и мавзолеи, написанные не по фотографиям, не благодаря воображению, а на пленэре. Все эти места паломничества узнаваемы и почитаемы.

На полотнах нет излишеств и украшательств, которыми в свое время при строительстве отделывались здания сакральных объектов. Художница словно убрала все лишнее, оставив только формы, чтобы человек мог видеть сооружение и чувствовать могущество духа этого места.

Над серией «Рефракция», в которой более трех десятков картин, Карлыгаш Кансеит работала последние несколько лет. Шесть полотен написаны в Бухаре и Самарканде, остальные – на юге Казахстана. На выставке представлена половина картин: часть работ продана, в том числе в Великобританию, либо украшает другие экспозиции.

Художница использует традиционную технику письма, классические приемы. А вот выражение – новое, передающее ее личное видение сакральных объектов. На полотнах – гармония линий, преломление света, соотношение величин, тени и света, изобилие воздуха и пространства. Даже созерцание угловатых переходов приносит удовольствие, несмотря на контрастные цвета.

– Я назвала выставку «Рефракция», обозначив тем самым мое личное восприятие по аналогии с процессом преломления лучей света оптической системой глаз, – комментирует Карлыгаш Кансеит. – Я так вижу. Писала эту серию скорее для себя, чем целенаправленно для выставки. Последние годы кайфую от того, что просто пишу.

Серия «Рефракция» объединяет прошлое с настоящим. Для художницы важно, чтобы было соприкосновение с историей, чтобы помнили о прошлом, и в то же время не зацикливались на минувшем, а шли вперед.

Еще с 90-х годов на полотнах художницы просматривается приверженность к комбинации двух цветов. Это своего рода эксперименты, всякий раз заставляющие тестировать соотношение новой пары цветов и их оттенков.

Раньше это были зеленый и желтый, часто встречающиеся в природе и хорошо ложащиеся на пейзажи. А вот в архитектуре, по мнению Карлыгаш Кансеит, они не подойдут. Совсем иное дело – синий и желтый, дающие свободу. С их помощью можно передать пространство и монументальность. Желтый, отличающийся ясностью, веселостью и мягкой прелестью, производит исключительно теплое и приятное впечатление, прекрасно гармонирует с синим, символизирующим непорочность, чистоту, одиночество и даже грусть.

– У Карлыгаш в свое время были пейзажи, а теперь мы видим метафизическую живопись, – говорит искусствовед Жанна Тулеева. – На картинах хорошо просматриваются перспектива, локальные цветовые пятна, которые как будто дают человеку пространство для уединения. И не случайно такое название выставки, каждому смотрящему позволяется воспринимать тот или иной объект по-своему. Современное искусство – это преж­де всего эмоции и головоломка. Каждый разгадывает ее по-особому, видя что-то свое.

#выставка #искусство #картины #Карлыгаш Кансеит #современное искусство #Рефракция #Союз художников

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