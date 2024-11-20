Система распознавания лиц начала работать в Астане и Алматы

Национальная система видеомониторинга запущена в двух городах Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Инновационный проект разработан в сотрудничестве Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Национальная система видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме.

Также «компьютерное зрение» позволяет по марке, модели и цвету идентифицировать автотранспорт. Под пристальным вниманием «умных» камер находятся такие объекты, как вокзалы, аэропорты, гостиницы, улицы, перекрестки, ТРЦ.

Цифровые «сторожи» уже показали свою эффективность. Во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане удалось оперативно найти потерявшихся в толпе детей, а также лиц, состоящих на учете, без вести пропавших. При помощи системы видеоаналитики в Астане оперативно распознано и задержано 46 разыскиваемых правонарушителей. Аналогичная работа проводится в Алматы.

Внедряемые технологии – новый шаг к созданию умных городов, который позволит повысить уровень общественной безопасности и снизить преступность. Подобные системы активно применяются в Китае, России и странах Европы.

