Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 15 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 13 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– в Нур-Султане – 6;

– в Алматы – 5;

– в Карагандинской области – 1;

– в Павлодарской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 887 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 8 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 105.

На 15 июня лечение от КВИ продолжают получать 160 человек (119 КВИ+ и 41 КВИ-), из них в стационарах находятся 38 пациентов, на амбулаторном уровне – 122 пациента.