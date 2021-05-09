Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 9 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2350 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 324;
– город Алматы – 637;
– город Шымкент – 85;
– Акмолинская область – 136;
– Актюбинская область – 60;
– Алматинская область – 208;
– Атырауская область – 74;
– Восточно-Казахстанская область – 103;
– Жамбылская область – 72;
– Западно-Казахстанская область – 120;
– Карагандинская область – 249;
– Костанайская область – 24;
– Кызылординская область – 52;
– Мангистауская область – 35;
– Павлодарская область – 121;
– Северо-Казахстанская область – 15;
– Туркестанская область – 35.
Всего в стране выявлено 342 589 заболевших.
За прошедшие сутки 3106 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 297 268.
