​Ситуация улучшилась, но...

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Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Два с половиной года назад природоохранная прокуратура ВКО вынесла решение об установлении причинно-следственной связи между состоянием окружающей среды и здоровьем горожан. Помнится, широкий общественный резонанс тогда получила обнародованная прокурорскими работниками информация о том, что уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Усть-Каменогорска экологическим ведомством намеренно занижается.

По выявленным нарушениям были внесены акты надзора и даны рекомендации соответствующим организациям. На сегодня установлена корреляционная связь между содержанием в воздухе формальдегида, сернистого ангидрида, диоксида азота и такими грозными заболеваниями, как онкология, гипертония, ишемическая болезнь сердца, тиреотоксикоз, бронхиальная астма и другие.

Установлено также, что областные показатели и данные по Усть-Каменогорску существенно отличаются и, разумеется, не в пользу горожан. К примеру, уровень заболеваемости эндокринными и онкологическими заболеваниями у жителей областного центра по сравнению с сельчанами выше на 26%, органов дыхания – на 24%...

Между тем, по данным департамента статистики ВКО, за прошедший год в атмосферу города выброшено 55,7 тыс. тонн загрязняющих веществ. По сравнению с 2010-м – на 6 тыс. тонн меньше, что позволяет говорить о положительных тенденциях, хотя и незначительных.

Однако итоги нынешней прокурорской проверки, озвученные на расширенном заседании коллегии в последних числах декабря прошедшего года, наглядно свидетельствуют о том, что понятие «чистый воздух» для Усть-Каменогорска пока не подходит. Основными загрязнителями окружающей среды остаются крупные промышленные предприятия и городские ТЭЦ, несмотря на принятые ими за это время меры по снижению выбросов в атмосферу областного центра.

Почти 10 тыс. тонн диоксида серы и азота, оксида углерода, неорганической пыли и иных веществ выбрасывает в атмосферу частный жилой сектор. Немаловажно и то, что выходящий из труб печного отопления вредоносный дым в условиях неблагоприятных метеоусловий (НМУ) практически не рассеивается.

Переход с твердого топлива на природный газ, безусловно, в существенной мере стал бы выходом из сложившейся ситуации. В 2012–2013 годах исполнительной властью региона рассматривалась возможность строительства магистрального газопровода Рубцовск – Усть-Каменогорск, но, как говорится, воз и ныне там. В настоящее время актуальными представляются несколько вариантов газификации региона. Наиболее перспективный из них – использование месторождения Сарыбулак Зайсанского района.

Особое беспокойство вызывает и стремительно увеличивающееся число автомобильного транспорта: за прошедшие 5 лет количество авто выросло на 49%. Выбросы машин в атмосферу Усть-Каменогорска, по данным Центра экологической безо­пасности ВКО, составляют 45 тыс. тонн.

По словам прокурора области Багбана Таимбетова, очевидными являются бездействие и самоустранение уполномоченных органов, местной исполнительной власти, а также органов внутренних дел от возложенных на них обязанностей. Итоги проведенных проверок выявили многочисленные нарушения в деятельности ряда областных департаментов, в том числе занимающихся вопросами экологии, технического регулирования и метрологии, филиала РГП «Казгидромет» и других ведомств.

Ни одной инициативной проверки качества ГСМ, к примеру, не проведено областным департаментом технического регулирования и метрологии. Серьезные нарекания на заседании коллегии прокуратуры прозвучали и в адрес департамента экологии как основного уполномоченного органа.

На фоне бездействия вышеназванных ведомств происходят нарушения природоохранного законодательства и со стороны отдельных предприятий региона. Хотя после проведения прокурорских проверок в мае 2013 года определенные положительные сдвиги, как было сказано выше, имеются.

Акиматом области выделено 27 млн тенге на проведение комплексного обследования и оценки экологической ситуации, здоровья жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий Усть-Каменогорска. Специальные исследования проводились организацией «Экосервис-С» по целому ряду параметров, в том числе по состоянию воздуха, воды, почвы, радиационной безопасности, медико-демографических показателей, радиационного фона. На сегодня предварительные итоги официально пока не обнародованы, поскольку проходят государственную экологическую экспертизу.

По сравнению с 2012 годом на 7% снизились показатели заболеваемости органов дыхания у горожан. И это, пожалуй, единственная хорошая новость относительно состояния здоровья устькаменогорцев, озвученная прокурорскими работниками на прошедшем заседании коллегии. 

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