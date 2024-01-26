Сказка в твоих руках

Дважды в неделю в небольшом актовом зале областной библиотеки для детей и юношества им. Хамзы Есенжанова непривычно шумно. Здесь проходят репетиции кукольного театра «Книга».

Вот только завершились спектакли, проходившие в рамках акции «Қадыр оқулары», ставшей традиционной для всех библиотек региона. Ее организатором выступает ОБДЮ им. Х. Есенжанова. Юные читатели исполняют стихи и пес­ни поэта-земляка Кадыра Мырзалиева, а театр готовит постановки по его сказкам. В следующем году у поэта большой юбилей – 90 лет, к этой дате будет новое представление.

В этом же году и сам кукольный театр отмечает дату – 35 лет назад состоялся его первый спектакль. Он был открыт на базе библиотеки с легкой руки ее руководителя Розы Федосеевны Железнинской. За организацию театра взялись библиотекари отдела массовой работы Гуля Куспанова, Марина Бакаушина и Ольга Степанова. В разное время театром также занимались Софья Баскевич, Людмила Кекк, Нурсулу Сахипова, Ирина Валиулина, Навира Тимиргалиева, Сергей Быков, Аяжан Ахметханова. Последние два года театр в руках молодого специалиста Алтын Байыровой.

Куклы, костюмы, декорации придумывали, шили и мастерили руководители кружка вместе с воспитанниками и родителями. Много мягких сказочных героев создала Ирина Валиулина, находящаяся сейчас на заслуженном отдыхе. Несколько лет назад роскошных кукол изготовили под заказ в мастерской областного казахского драматического театра им. Х. Букеевой. Под них библиотекари сочинили сказки про купца Абылая и его приключения. Есть среди декораций и кукол к нескольким спектаклям работы художника, преподавателя художественной школы им. Сакена Гумарова Устина Комарова.

Третий год наряду с кукольными здесь ставят и спектакли для драматической студии. Не только руководитель театра решает, что играть, свои идеи предлагают и юные артисты. Репертуар очень богат. Уже начались репетиции спектаклей на басни Ивана Крылова, юбилейную дату со дня рождения которого в следующем месяце отметят ценители литературных аллегорий.

– Новые постановки мы готовим к праздникам, к юбилеям детских писателей, тематическим датам. Например, в этом году обязательно будут спектакли по мотивам сказок Александра Пушкина. Наши юные артисты познакомятся с творчеством детского писателя Бердибека Сокпакбаева, поставив на сцене отрывок из его знаменитой повести «Меня зовут Кожа», выбранной в рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга».

С этим спектаклем будем участвовать в городском конкурсе. Планируем постановку по стихам нашего известного поэта-земляка Кайрата Жумагалие­ва, – говорит руководитель театральной студии Нурзила Сабирова.

Сейчас самый юный актер учится во втором классе. Сразу заметно, как его опекают старшие товарищи по сцене.

– В наш театр принимаются все желающие. Одни задерживаются на несколько лет, другие отсеиваются. Кто-то наигрался – не хочет учить роли. Бывает, у ребенка просто не получается показать свои актерские способности. Озвучить кукол не так уж и легко. В основном это увлечение для учащихся 5–8-х классов. Малышам сложно долго стоять за ширмой, а старшеклассникам уже не по возрасту играть в куклы, – рассказывает методист библиотеки Сергей Быков. – Несмотря на то что стандартный кукольный спектакль или сценка длится лишь несколько минут, подготовка к ним довольно долгая: читка выбранного материала, распределение ролей, адаптация текста, подбор и доработка декораций, кукол, музыкального сопровождения, пробный показ и только потом – премьера.

Саян Куандык записался в театральную студию с ее открытия. Он хорошо поет, во многих мероприятиях участвует как ведущий. Элина Мамышева узнала о театре от одноклассницы. Она уже участвовала в спектаклях «Волк и лиса», «Медведь и лиса», «Глупый мышонок», играла Красную шапочку и Царевну-Несмеяну.

– Здесь весело и интересно, – говорит Алуа Тельман. – Я люб­лю читать, в библиотеке беру сказки и рассказы на русском и на казахском языках. В театре мы подробно разбираем характеры героев, сюжеты и сами как будто оказываемся в сказке.

Занятия ведутся бесплатно на двух языках дважды в неделю. Во время летних каникул репетиции и выступления проходят почти каждый день. Ребята дают спектакли в школьных лагерях, дворовых клубах, в парке и скверах города. Каждый спектакль собирает сотни зрителей на выездных представлениях в школах, детских санаториях и больницах, в детской деревне, но показать его могут и для трех-четырех человек: бабушки с внуками или родителей с малышами.

Все экскурсии по библиотеке для школьников и студентов всегда завершаются в этой творческой мастерской. К работе театра привлекаются студенты института искусств, артисты из городских театральных студий. Профессиональные артисты помогают делать записи аудиоспектаклей на русском и казахском языках, под них идут постановки во время уличных мероприятий.

Как считают специалисты дополнительного образования, театр – одна из самых распрост­раненных форм работы с детьми всех возрастов, которая помогает развить творческие задатки, преодолеть комплексы и страхи. Дети учатся управлять эмоциями, голосом, телом, выступать перед большой аудиторией. При разучивании ролей улучшается память, прививаются навыки работы с текстом. Театр дарит радость знакомства с новыми персонажами и общения с друзьями и зрителями. Но самое главное, благодаря ему зарождается и на всю жизнь остается любовь к главному источнику знаний – Ее Величеству Книге.