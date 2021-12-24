Сказки, картинки и музыка

Недавно в пространстве отечественной детской художественной литературы появилась симпатичная книга – музыкальные

истории-фантазии «Сказки волшебной скрипки». Автор книги – музыкант, магистр искусствоведения Асель Имайо.

Хороших детских книг никогда не бывает много. Наряду с бессмертными произведениями классиков-сказочников, на которых выросло не одно поколение детей, на книжных полках вновь и вновь появляются сочинения современных авторов. Правда, далеко не все способны выдержать конкуренцию с проверенными временем предшественниками, в особенности в сегменте литературы для самых маленьких. А вот Асель Имайо, как представляется, это удалось.

Асель – профессиональная скрипачка. За ее плечами Казахский национальный университет искусств в столице и Казахская национальная консерватория им. Курмангазы в Алматы. Она работала во многих музыкальных академических оркестрах страны, в том числе в составе коллективов под руководством известного казахстанского скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева.

С начала 2018 года Асель стала учредителем и директором фонда «Арт-Мирай», поддерживающего развитие казахской академической музыки.

– В первый год работы фонда мы записывали произведения из «Хрестоматии казахской скрипичной музыки». Автором этого прекрасного сборника является профессор Балым Кожамкулова, которая до последнего дня своей жизни была предана профессии, жила в мире музыки и радовалась успехам своих многочис­ленных учеников, – рассказывает Асель Имайо. – Я слушала музыку из «Хрестоматии», и в голове рождались различные образы, а вместе с ними – и сюжеты будущих сказочных историй.

Основой книги послужили пять произведений из первой части «Хрестоматии». Три из них хорошо известны в Казахстане: «Ақ сиса» Жаяу Мусы, «Қарлығаш» Ахмета Жубанова, «Елигай» в обработке Латифа Хамиди. Главный герой «Сказок волшебной скрипки» – одинокий дедушка, который играет на своей скрипке детям и рассказывает им сказки.

Когда сказки были написаны, Асель создала сайт, где выложила свои сочинения, а также ноты произведений в формате для скачивания, рассказала о проекте в социальных сетях. Вскоре с ней связались представители одного из казахстанских издательств, которые заинтересовались ее работами и инициировали краудфандинговый сбор на издание книги.

– Сбор стартовал в начале 2020 года. Но из-за пандемии достаточной суммы собрать не удалось. Однако полученные средства смогли покрыть расходы издательства на иллюст­ратора, – продолжает Асель Имайо. – Проиллюстрировала книгу столичная молодая художница Айсулу Алмасбаева, ее работы мне понравились больше других.

Каждая сказка в книге Асель Имайо напечатана на трех языках – казахском, русском и анг­лийском. Произведения могут порадовать юных читателей не только интересным сюжетом, визуальным рядом, но и пробудить их интерес к классической музыке, познакомить с казахским музыкальным фольк­лором. Параллельно с чтением ребенок видит ноты и даже может прослушать замечательные мелодии. Для этого родителям необходимо навести камеру смартфона на размещенный на страницах книги QR-код и перейти по ссылке, ведущей к записям произведений. Их исполнили профессиональные музыканты Айнура Естай (скрипка) и Гульжан Узенбаева (фортепиано).

Авторские сказки-фантазии – лишь малая часть проектов фонда сохранения музыкального нас­ледия Казахстана «Арт-Мирай». Так, фондом переиздана «Хрес­томатия казахской скрипичной музыки», создан веб-сайт Балым Кожамкуловой, инициируются звукозаписывающие сессии как для начинающих талантливых казахстанских исполнителей, так и для известных солистов. Результат звукозаписывающих сессий представлен на всех мировых цифровых стриминговых площадках.

А у сказочной истории Асель есть продолжение – ее книгу планируют издать в Японии! Волшебные истории уже переведены на язык Страны восходящего солнца благодаря профессору токийского университета Хироки Сакаи, который прекрасно владеет литературным казахским языком.