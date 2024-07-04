Более 100 тысяч казахстанцев отказались от участия в азартных играх через eGov mobile

132 тысяч человек воспользовались услугой самоограничения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На 26 июня более 130 тысяч человек ограничили свое участие в азартных играх и пари с помощью мобильного приложения eGov mobile.

До запуска этой услуги в списке было чуть более 3 тысяч человек. Напомним, что онлайн-услуга, позволяющая гражданам самостоятельно ограничить участие в азартных играх на срок от 6 месяцев до года, работает в пилотном режиме с 18 марта.

Отмечается, что ограничение распространяется только на легальные игорные компании с лицензией, при этом на на нелегальные интернет-казино и букмекерские конторы - не распространяется. В министерстве призвали избегать посещения незаконных ресурсов.