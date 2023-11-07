О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД

Транспорт
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Искакова Айдана
корреспондент

На сегодня в РК легализовано более 237 тысяч иностранных автомобилей

Фото: Kazpravda.kz

Осталось меньше двух месяцев до окончания легализации иностранных автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Отмечается, что с 23 января по 30 июня принимались заявки на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года.

При этом транспортные средства, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года, легализации не подлежат.

По информации министерства, всего легализовано более 237 тысяч иностранных автомобилей.

"Учитывая разовый характер легализации, информируем автовладельцев, что заявки на легализацию, поданные до 1 июля 2023 года, будут рассматриваться только до 31 декабря текущего года. На сегодня вносятся соответствующие изменения в нормативные правовые акты. То есть, фактически для легализации иностранных автомобилей осталось менее двух месяцев. Учитывая ограниченные сроки, призываем автовладельцев завершить процесс легализации и зарегистрировать свои транспортные средства", – сообщил заместитель начальника управления КАП МВД РК Алтынбек Жамалиев.
 

Видео пресс-службы МВД РК

#МВД #транспорт #автомобиль #машина #легализация

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