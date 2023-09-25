Сколько сайгаков обитает в Казахстане

По прогнозным данным МЭПР, в конце этого года, с учётом весеннего окота, общее поголовье увеличится до 2,6 млн животных

Фото: пресс-служба МЭПР РК

Численность сайгаков в Казахстане достигла 1,9 миллиона особей, передает Kazpravda.kz со ссылкой Energyprom.kz.

По данным издания, Казахстан вошёл в число 10 флагманских природоохранных инициатив, отмеченных ООН. За проект по сохранению степных и пустынных экосистем «Алтын Дала» и восстановление популяции сайгаков наша страна была признана государством, на которое нужно равняться в вопросах бережного отношения к редким и исчезающим видам.

Природоохранная инициатива «Алтын Дала» (ПИАД) стартовала больше 16 лет назад, когда из-за браконьерства степная антилопа в Казахстане была практически на грани вымирания, на тот момент сохранилось менее 50 тыс. этих животных. А ведь степи Казахстана — это наибольшая часть ареала сайгаков, здесь сосредоточено 90% мировой популяции этого парнокопытного. Все сайгаки в РК условно разделены на три популяции — по месту обитания. Самая крупная уральская популяция обитает в западном Казахстане, а во время миграции — в России. Бетпакдалинская популяция базируется исключительно в центральном Казахстане, устюртская — на территории одноимённого плато и в Узбекистане. Совсем небольшая часть сайгаков обитает в Монголии.

Основная работа велась в двух направлениях: экологи неправительственных организаций, ПРООН, ПИАД со своей стороны активно работали над тем, чтобы признать около 5 млн гектаров земель, где живут сайгаки, особо охраняемыми природными территориями. Вторая линия работы, более опасная — непосредственно защита этих редких исчезающих животных от браконьеров. Её ведут инспектора территориальных инспекций и РГП «ПО "Охотзоопром"». Результаты этой работы видны не только по сообщениям о поимке очередных охотников за сайгачьими рогами, но и в целом по росту популяции.

«Благодаря колоссальным усилиям сотрудников комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), экспертов „ПО «Охотзоопром»“, территориальных инспекций и всем принятым ими мерам по охране сайгаков, активной общей работе по пропаганде их сохранения, популяция этих парнокопытных не только увеличилось в разы, но и к 2022 году достигла своего исторического максимума — 1,3 млн особей», — отмечают специалисты Казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).

Как правило, преступников, которые охотятся на сайгаков, судят по одной из двух статей УК РК: «Незаконная охота» (ст. 337) и «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» (ст. 339). Эти нарушения считаются экологическими преступлениями. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК, общее количество таких уголовных дел за последние несколько лет сократилось на 42,6%. Если в 2017 году насчитывалось 434 зарегистрированных правонарушения, то по итогам прошлого года — 249. Число уголовных дел в отношении браконьеров уменьшилось на четверть — со 135 до 101. Количество уголовных дел в отношении тех, кто продаёт части редких животных или растений, сократилось на 50,5%, с 299 до 148 случаев.

Активную работу казахстанских инспекторов по выявлению браконьеров, охотящихся на степную антилопу, в этом году отметили и эксперты международного Альянса по сохранению сайгака. В конкурсе за выдающиеся достижения в сохранении этого животного одну из номинаций получил казахстанец, руководитель Западного регионального филиала РГП «ПО «Охотзоопром» Арман Кужахметов. За последние три с половиной года команда филиала выявила 85 экологических уголовных правонарушений. Международная организация признала: именно благодаря пресечению незаконной охоты Уральская популяция сайги в Казахстане показывает хороший рост.

Вернёмся к вопросу о численности сайгаков в нашей стране. 1,3 млн особей — показатель, за который ООН отметила Казахстан — уже давно не актуальная цифра. Судя по результатам весеннего авиаучёта этого года, в конце апреля поголовье сайгаков в Казахстане достигло 1,9 млн. По данным министерства экологии и природных ресурсов, наибольшую численность по-прежнему демонстрирует уральская популяция: 1,1 млн особей. Вполовину меньше численность бетпакдалинской популяции: 745,3 тыс. особей. Устюртских сайгаков значительно меньше: 39,7 тыс. животных. По прогнозным данным МЭПР, в конце этого года, с учётом весеннего окота, общее поголовье увеличится до 2,6 млн животных.

Рост популяции этих редких парнокопытных за последние несколько лет был внушительным. За период с 2017-го по 2023 год численность сайгаков выросла в 12,6 раза. Ежегодный прирост держался в пределах 41%–56%.

Сохранив и приумножив популяцию сайги, Казахстан внёс значительный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН по сохранению биоразнообразия (цель № 15, «Защита и восстановление экосистем суши»).

По данным издания, сейчас в РК решают вопрос эффективной регуляции разросшейся популяции. Рассматриваются разные варианты: частичное изъятие, частичное одомашнивание и т. д. Финальное решение по вопросу максимально экологичной регуляции численности сайгаков пока не принято.