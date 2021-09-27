Сколько вакцинированных казахстанцев умерло от коронавируса
Екатерина Елисеева
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в Правительстве РК ответил на вопрос, сколько вакцинированных казахстанцев скончалось от коронавируса, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"С 1 февраля и на конец августа текущего года количество вакцинированных граждан, скончавшихся от коронавируса, составило 482 человека. Это 5 процентов от общего количества умерших", – отметил министр.
По его словам, в Казахстане был подъем заболеваемости, основная летальность пришлась на июль-август.
"Поэтому такая разница. При этом мы видим, что подавляющее большинство умерших - это невакцинированные граждане", – дополнил Цой.