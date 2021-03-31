Общество Скончался автор казахстанского герба Шота Валиханов 31 марта 2021 г. 15:39 Жанат Тукпиев Ушел из жизни известный казахстанский скульптор и архитектор, один из авторов Государственного герба РК Шота-Аман Валиханов, передает Kazpravda.kz. Кроме того, Шота Валиханов является автором монумента Независимости на главной площади Алматы. Информацию о кончине скульптора подтвердила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова. Она выразила соболезнования его родным и близким. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ақтоты Райымқұлова (@aktotyraiymkulova)