Скончался известный казахстанский ученый-историк Абдеш Толеубаев

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Он являлся одним из первых ученых-историков Казахстана, который прослеживал культурогенетическую связь между древними, средневековыми племенами с одной стороны, и казахским народом - с другой.

Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Экс-аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил на своей странице в Instagram о кончине профессора Абдеша Толеубаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ахметов выразил соболезнования родным и близким Абдеша Толеубаева, отметив, что ученый был его другом.

«Сегодня ушел из жизни мой друг, известный ученый нашей страны, доктор исторических наук, профессор Абдеш Толеубаев. Абдеш Ташкенович был опытным полевым исследователем и прекрасным организатором экспедиционных работ. Вел активную деятельность по выявлению и изучению археологических памятников. Работал над научными книгами и статьями. Последние 20 лет он успешно исследовал элитарные археологические памятники в предгорьях Тарбагатая, Сауыра и Шингистая Восточного Казахстана. Абдешу Толеубаеву принадлежат открытия мирового уровня. Он собрал тысячи уникальных артефактов из золота – предметов прикладного искусства древних ювелиров раннесакского времени», – написал Ахметов.

Абдеш Ташкенович Толеубаев - доктор исторических наук (1992 г), профессор (1995 г), лауреат первой премии имени Ч. Валиханова (2006), обладатель нагрудного знака МОН РК «За вклад в развитие науки Республики Казахстан», академик Академии искусств РК, лучший преподаватель КазНУ им.аль- Фараби (2008 г), награжден медалью РК «Ерен еңбегі үшін» (2010 г), орденом «Құрмет» (2019 г), большой золотой медалью аль-Фараби (2021 г). Являлся почетным заведующим кафедры.

В 1970 году поступил на исторический факультет КазГУ. Студенческая научная жизнь А.Толеубаева была связана с экспедициями, возглавляемыми академиком А.Х. Маргуланом и доцентом А. Оразбаевым. В 1975 году он поступил в аспирантуру Института этнографии имени Миклухо-Маклая АН СССР (Москва). Там он занимался по теме реликтов древних верований казахов, которая отвечала его научным интересам на стыке этнографии и археологии. Его научными руководителями были известные исследователи Средней Азии и Казахстана - доктора наук Т.А. Жданко и Г.П. Снесарев. А.Толеубаев в срок защитил кандидатскую диссертацию в Москве.

С 1979 года преподавательская и научная жизнь А.Толеубаева связана с КазНУ, с его кафедрой археологии и этнологии, которую он возглавлял более 20 лет. Заметным вкладом в историческую науку Казахстана явилось открытие А.Толеубаевым в Казахстане шиликтинского «золотого» человека и «золотого» коня в долине Елеке сазы, которые получили высокую оценку специалистов в республике и за ее пределами. В последние 2-3 года археологические шедевры, открытые А.Толеубаевым, месяцами выставлялись в музеях Москвы (2019 г) и Кембриджа (2021 г).

Основные труды А.Толеубаева посвящены археологическим проблемам древней этнокультурной истории Казахстана, а также традиционной этнографической культуре казахского народа. Пожалуй, он является одним из первых ученых историков Казахстана, который прослеживал культурогенетическую связь между древними, средневековыми племенами с одной стороны, и казахским народом - с другой.

Инновационная технология профессора А.Толеубаева в образовательном процессе заключается в деятельном характере его обучающей методики. Более половины среднего и младшего поколения археологов и этнографов Казахстана обучались и воспитывались научной школой А.Толеубаева - автора более 300 научных статей, 5 монографий и учебников по истории Казахстана для 6, 10, 11 классов.

#профессор #история #археология #кончина #Абдеш Толеубаев

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