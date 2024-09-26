«Скорая помощь для населения по-прежнему остается доступной»: Альназарова обратилась к казахстанцам

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На своей странице в Facebook глава Минздрава прокомментировала проект новых правил работы службы скорой помощи, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/profile.php?id=100006560162743

Министр здравоохранения объяснила, что изменения касаются бригад, создаваемых при поликлиниках для повышения оперативности и качества обслуживания вызовов. Принято решение увеличить количество мобильных бригад. Кроме того, в случае необходимости медицинской помощи детскому населению выезд будет осуществляться с участием педиатра, а взрослому населению – профильных специалистов.

«Подчеркиваю, скорая помощь для населения по-прежнему остается доступной в режиме 24/7 по номеру 103. Ранее одна бригада ПМСП обслуживала 35 тыс. человек, по новым правилам – 25 тыс. Работа мобильных бригад будет синхронизирована с часами работы поликлинических организаций. После 20.00 часов и в выходные дни – обслуживание вызовов будет проводиться бригадами скорой помощи. Данная норма будет способствовать снижению длительного ожидания службы скорой помощи, и у населения нет никаких препятствий для вызовов скорой помощи по номеру 103», – заявила Альназарова. 

Напомним, проект изменений в правила работы службы скорой медпомощи исключает выезд «скорой» по поводу легких травм.

 

#Минздрав #скорая помощь #Альназарова

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