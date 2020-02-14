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​Скорее бы весна!
Назгуль Испанова, Северо-Казахстанская область

Двухэтажное здание, в котором раньше размещалась детская поликлиника, много лет пустовало. В прошлом году в административном центре Айыртауского района в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» реализовали 19 проектов на общую сумму 2,3 млрд тенге. Отремонтировали улицы, школы, больницу, стадион. Тогда же приступили к реконструкции заб­рошенного здания, определив его под нужды дополнительного образования. Дело в том, что до сегодняшнего дня районный центр допобразования не располагает собственными помещениями и вынужден ютиться под крышей другого соцобъекта – Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ютится в прямом смысле слова, потому что кабинетов для занятий катастрофически не хватает.

По словам руководителя отдела образования Айыртауского района Бакыт Сейтахметовой, в различные кружки зачислено около 300 детей, однако фактически посещают гораз­до меньше, поскольку обслужить всех воспитанников учреждение физически просто не в состоянии. При этом желающих попробовать свои силы в творчестве и разно­образить досуг еще больше. Да и для полноценной работы кружков, где предполагается массовость, нужно достаточное количество ребят.

К примеру, в театральном кружке сейчас всего 12 человек, тогда как для серьезной постановки нужно минимум 30–40 участников. Наб­рать их не составит труда, а вот где репетировать – большая проб­лема. То же самое с хореографией. Желающих хоть отбавляй, но пока могут принять на обучение не более 20 ребят. Очень многие дети хотят освоить игру на фортепиано, домбре, аккордеоне, фактически же сейчас в этих кружках 12, 16 и 4 ученика.

Неподдельный интерес к изобразительному искусству, местную изостудию посещают 57 юных жителей райцентра. Очень любят шахматы, и это направление в Центре дополнительного образования хорошо развито.

Как говорится, потенциал у детей и педагогов огромный. Есть и желание, и способности, не хватает только возможностей. При нынешних стесненных обстоятельствах приходится арендовать у соседей, а точнее, хозяев здания не только кабинеты для занятий, но и инвентарь, мебель, инструменты.

Можно представить, с каким нетерпением творческий коллектив ждет сдачи объекта, который станет школой искусств. Проект курирует районный отдел строительства, но представители отдела образования попросили учесть их пожелания по расположению помещений, размерам, чтобы детям и педагогам было максимально комфортно заниматься.

– Мы уже подали заявку и на мебель, и на инструменты. Будем расширять штат, сейчас у нас в Центре дополнительного образования пока 14 педагогов. Планируем развивать новые направления кружковой работы, робототехнику. В идеале хотелось бы создать ресурсный центр, но, думаю, мы обязательно откроем класс поддержки инклюзии, – отметила руководитель отдела образования Айыртауского района Бакыт Сейтахметова. – Хочется охватить дополнительным образованием как можно больше детей, в том числе с особыми потребностями. В прошлом году мы запустили бассейн на базе школы-гимназии № 2. Для детей это стало большой радостью. Это так называемый скиммерный бассейн, где установлено испанское оборудование, позволяющее раз в 5 лет менять воду, используя современные антисептические средства. Содержать его, конечно, дорого, но мы пошли на такие затраты ради здоровья детей.

Бассейн не работал почти 20 лет. На его восстановление затратили 157,9 млн тенге.

– Три дорожки в бассейне по 25 метров длиной и глубиной от 1,5 до 2,5 метра. Проводим уроки с 7-го по 11-й классы здесь, и это здорово, что теперь дети в зимний период могут купаться и заниматься плаванием, – рассказал учитель физической культуры Ерден Кадырбеков.

Пока обучаются 2 группы по 25 человек, но в будущем их станет больше, бассейн смогут посещать и дети из других школ, а также, не исключено, и взрослые жители района.

– Я очень рада, что наш бассейн снова стал функционировать. Можно сказать, что это была мечта, которая стала реальностью. Я уже 4 года занимаюсь легкой атлетикой, а теперь к моим спортивным увлечениям добавится и плавание. Надеюсь, что смогу участвовать в соревнованиях наравне с городскими школьниками, – сказала ученица 8-го класса Александра.

С открытием школы искусств, завершение ремонта которой планируется уже этой весной, у айыртауских мальчишек и девчонок станет еще больше возможностей проявить свои многочисленные способности. А педагоги уже вовсю мечтают о создании домбрового оркестра, духового, об открытии выставочного зала и большого зала для репетиций хореографического класса…

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