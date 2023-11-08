Сладкие «кирпичики»

Есть в истории предпринимательства Кызылординской облас­ти любопытная «кондитерская» веха: в середине прошлого века здесь под маркой «Казалинский кирпичный завод» стали варить… леденцы. Своим нежным вкусом и доступной ценой эти конфеты покорили весь Советский Союз.

Их с удовольствием покупали даже в тех городах, где имелись кондитерские фабрики. С прилавков леденцы из Казалинска исчезли в 90-е годы прошлого века, и только в 2012-м эти сладкие «карандашики» вновь появились в продаже, но... обо всем по порядку.

В 1965 году в небольшом городке Казалинске Кызылординской (или, как тогда писали – Кзыл-Ординской) области при крупном кирпичном заводе решено было открыть «вспомогательные цеха» по выпуску товаров ширпотреба. Благо, у предприятия имелось несколько неиспользуемых помещений, а в городке – сотни незанятых рабочих рук.

Так на базе «кирпичного» стали производить еще и постельное ­белье, лимонад, конфеты. Обычные леденцы, похожие на маленькие «карандашики», завернутые в бумажки с надписью «Казалинский кирпичный завод». Покупатели, которым конфеты полюбились, так и стали их звать – «казалинские», или «кирпичные».

Кстати, рецепт карамельной смеси для тех конфет цехом был позаимствован в Узбекистане, когда один из работников завода гостил там у родственников и видел, как кустари варят леденцы. Он и записал подробно весь процесс.

В карамельном цехе при кирпичном заводе тот способ варки повторили, постепенно добавляя в рецептуру для разнообразия различные ароматизаторы, и уже очень скоро после первых продаж леденцы стали настолько востребованы, что понадобились 45 человек, чтобы в три смены сутками напролет варить сладкое лакомство.

Это была тяжелая ручная работа: на обычной угольной плите в большом чане кипятили из сахара и других ингредиентов леденцовую основу, затем ее выливали на мраморную доску, разравнивали деревянными лопатками, а как она чуть-чуть остынет, резали на ленты большими ножами, а затем портновскими ножницами – на кусочки. Уже остывшие карамельки несколько работниц вручную заворачивали в фантики.

Востребованный выпуск тех леденцов прекратился в «лихие ­90-е» по причине банкротства самого кирпичного завода, не выдержавшего разрыва межхозяйственных и торговых связей распавшегося союзного государства.

Отметим, что небольшими партиями «кирпичные» конфеты все-таки здесь пытались варить по домам после закрытия кондитерского цеха, но хорошей прибыли столь малые объемы кустарного производства не принесли, и способом выживания для граждан этот бизнес не стал.

В 2012 году молодой предприниматель из Казалинска Нурлан Казбергенов задумался над тем, чем бы таким востребованным заняться, чтобы отдача от затрат ресурсов и денег была максимальной. Вот тогда и вспомнились казалинские леденцы.

Энергичный молодой человек не поленился обойти бывших сотрудников конфетного цеха при кирпичном заводе, чтобы в точности воссоздать прежний рецепт. Скрупулезно записывал и состав леденцов, и время варки сахарной смеси, и советы по цвету, ароматизации, даже качеству бумаги для фантиков. А как же иначе? Ведь успех любого проекта, как правило, кроется в мелочах.

Сварив несколько пробных партий, Нурлан дополнил старый рецепт карамели современными ингредиентами для усиления аромата, придания цвета и дос­тижения нужной плотности леденцовой основы. Провел ряд экспериментов и запатентовал теперь уже усовершенствованный рецепт своих конфет.

Кондитерский цех, где снова варят знаменитые казалинские леденцы, Нурлан открыл при поддержке государства, воспользовавшись госпрограммами для предпринимателей. Приобрел в России небольшую производственную линию, нанял работников и наладил «сладкий бизнес».

Как и ожидалось, «кирпичики» люди узнали сразу, рынок как будто ждал появления вкус­ных и недорогих леденцов. Их стали охотно брать в магазинах и на рынках Кызылординской области, вскоре пошли заказы из других регионов.

– Конечно, современная технологическая линия позволила отказаться от ручного труда при производстве конфет, но в моем цеху получили работу порядка 20 человек, ставших одной командой, – рассказал Нурлан Казбергенов, с которым удалось встретиться на областной выставке-конкурсе «Лучший товар года». – Бывает, поступит заказ на большую партию, и наши работники без лишних слов проведут полночи в цеху, чтобы его выполнить. Я им очень благодарен, стараюсь всегда их труд поощрять. А заказов много и по региону, и за его пределами, в последнее время наши конфеты стали покупать и в соседних государствах.

Стоит отметить, что леденцы Казбергенова «наряднее» советских «кирпичных». В ярких фантиках, в упаковках по кило­грамму, они притягивают взгляд, когда выставлены на прилавке.

– Да, конфеты стали тоньше, они разного цвета, – рассказывает предприниматель. – Мы достигли определенного стандарта – сейчас в одном кило строгое число леденцов – 124. Их удобно дарить, отправлять в посылках, передавать с оказией родственникам.

Что интересно, у цеха Нурлана Казбергенова в Кызылординской области появились «клоны»: так взмыла вверх популярность «новых старых конфет», что и другие кондитеры тоже стали варить похожие леденцы.

– Я особо не переживаю по этому поводу, – говорит бизнесмен. – Во-первых, наш рецепт запатентован, и точно такие же изделия вряд ли кто-то в связи с этим решится варить, то же самое касается маркировки, упаковки. Делают похожие, но не так и не те. Во-вторых, мы никогда не используем дешевые ингредиенты – все, что нужно для производства, закупаем у проверенных поставщиков и никогда не берем «аналоги», какие-то заменители, которых в современном кондитерском деле довольно много. Я изначально делал ставку на узнаваемость вкуса и качество, и горжусь своим бизнесом.