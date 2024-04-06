Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области

Глава государства заверил, что правительство окажет им помощь, а материальные потери будут компенсированы, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым.

«Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены. Правительство окажет помощь гражданам, пострадавшим от наводнения, материальные потери будут компенсированы», - говорится в сообщении Акорды.

В разговоре с акимом Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.