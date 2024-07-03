Слушают и говорят депутаты

Заместитель председателя Сената Ольга Перепечина совместно с сенаторами Асем Рахметовой и Ляззат Калтаевой находится в Северо-Казахстанской области, где они проводят встречи с жителями региона. Одна из встреч с представителями НПО и депутатами маслихатов региона касалась ликвидации последствий весеннего паводка, оказания социальной помощи пострадавшим от паводков, защиты прав людей с инвалидностью и других тем. Парламентарии рассказали североказахстанцам о проделанной работе за вторую сессию VIII созыва.

– Мы выезжаем в регионы, обсуждаем вопросы, которые волнуют население и общественность. Потом их отрабатываем совместно с Правительством. Мы работаем в рамках концепции «слышащего государства», поэтому должны критично относиться к своей работе, – сказала Ольга Перепечина.

В ходе поездки депутаты также посетили центр раннего вмешательства «Қамқорлық», который открылся на базе областного перинатального центра в Петропавловске.

Проблемы развития креативной индустрии обсудила сенатор Жанна Асанова с экспертами данной сферы, депутатами маслихата города Алматы. Участники встречи отметили важность государственной поддержки для развития отрасли, включая налоговые льготы, гранты и другие формы финансирования. В текущем году акиматом Алматы планируется запуск программы грантов для реализации проектов в сфере креативных индустрий. На Алматы приходится 66% предпринимателей креативной отрасли со всей республики.

Основной вопрос для обсуждения и проблема отрасли – расширение классификатора видов экономической деятельности для креативного сектора. В прошлом году к креативной экономике отнесли 43 вида предпринимательской деятельности в Казахстане, однако несколько крупных отраслей остались вне этого списка.

Проблемы строительства и ремонта изучили сенаторы Жанболат Жоргенбаев и Закиржан Кузиев в Алматинской области. Депутаты ознакомились с работой Национального центра качества дорожных активов и ходом строительства ряда дорог республиканского значения.

В ходе встреч особое внимание было уделено состоянию трассы Алматы – Бишкек и ходу строительства железнодорожного переезда на станции Шамалган на дороге Алматы – Астана. Депутаты отметили, что, несмотря на проводимую работу, остается ряд нерешенных вопросов. С начала года на дорогах республиканского значения, согласно статистике, выявлено 109 дефектов, 82 из них требуют комплексного подхода.

– К сожалению, качество дорог республиканского значения и внутренних дорог в стране не выдерживает критики. Это одна из актуальных проблем, которая часто поднимается во время встреч с жителями регионов. Проблемы на трассах республиканского значения в Кегенском, Райымбекском районах активно обсуждаются и в социальных сетях. Не прошло и года, как асфальтовое покрытие дороги полностью разрушилось. По данному вопросу также прошли совещания с соответствующими министерствами, на которых сотрудники Казахстанского дорожного научно-исследовательского института отметили, что используемые варианты песчано-гравийной смеси не соответствуют национальному стандарту Республики Казахстан, – сказал Жанболат Жоргенбаев.

Сенаторы также ознакомились с работой лаборатории центра, где проводится экспертиза качества работ и материалов, используемых при ремонте и содержании дорог, а также обсудили актуальные задачи на предстоящий период с коллективом предприятия.

В регионах в эти дни находятся и депутаты Мажилиса. Заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева и депутат Жулдыз Сулейменова встретились с женским активом Актюбинской области. На совещании обсудили последние законодательные изменения.

В своем выступлении Дания Еспаева рассказала, что в прошедшей сессии Мажилис принял ряд законов, направленных на социальную, экономическую и правовую защиту женщин и детей. Одни из самых ожидаемых – поправки по противодействию домашнему насилию и преступлениям в отношении детей, поправки о минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков, Закон «Национальный фонд – детям».

Жулдыз Сулейменова заявила, что меры по защите прав женщин в стране не ограничиваются только указанным законом. В дальнейшем предполагается включение понятия «харассмент» в Трудовой кодекс. Будет рассмотрена ответственность, связанная с сексуальными домогательствами. Депутат также отметила, что рассматриваются меры для помощи при взыскании алиментов.

– Сейчас перед нами два разных решения. Первым из них является рассмотрение ответственности работодателей за граждан, не выплачивающих алименты. А второе – создание Государственного фонда выплаты общих алиментов, – рассказала Жулдыз Сулейменова.

Для жителей Западно-Казахстанской области, пострадавших от паводков, будет построено 775 домов, дополнительно будет закуплено за счет государства 1 500 квартир. Об этом рассказал депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat» Нартай Сарсенгалиев, который встретился с жителями села Подстепное Теректинского района. Населенный пункт расположен в 10 км от города Уральска. От недавних паводков село пострадало больше других – жилья лишилась 481 семья.

В настоящее время в Теректинском районе ведется строительство 131 одноэтажного дома. Каждый общей площадью 80 кв. м. Непосредственно в селе Подстепное – 106 домов. В работах задействованы десять подрядных компаний. 670 владельцев домов получили единоразовую материальную помощь в размере 100 МРП (369 200 тенге), а 506 владельцев домов получили компенсацию материальных убытков. В селе уже начат ремонт школы, подана бюджетная заявка на ремонт дорог и восстановление плотин

Депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat»» Мурат Абенов встретился с гражданами, которые получили кредиты по проекту «Ауыл аманаты», а также посетил ряд производственных предприятий региона. Он ознакомился с работой чулочного цеха предпринимательницы Сарсенкуль Аралбаевой. Она получила кредит в размере 5 млн тенге, закупила оборудование для производства чулочно-носочных изделий. Сейчас смогла из домашнего бизнеса создать настоящий мини-цех. Кроме того, депутат ознакомился с работой цеха по производству одеял, открытого в рамках проекта «Ауыл аманаты».

Депутат, член фракции партии «Amanat»» Максим Рожин посетил цех, готовящий мебель для комфортных школ в Алматинской области, а также ознакомился с ходом строительства школы на 1 500 мест в городе Каскелене Карасайского района Алматинской области, которая возводится в рамках национального проекта «Комфортная школа». Решение проблемы дефицита ученических мест – важный приоритет в предвыборной программе партии.

– В Алматинской области активно строятся 26 комфортных школ. Кроме того, в этом году запланировано начало строительства еще 27 школ. Строительство непосредственно школы в Каскелене завершено на 60%. Подрядчики должны сдать объект вовремя. Конечно, важно, чтобы строительство соответствовало всем стандартам. Мебель для школ, строящихся в рамках нацпроекта «Комфортная школа», должна быть полностью отечественного производства, – сказал Максим Рожин.

Чтобы проверить качество предоставляемой продукции, депутат посетил предприятие по производству мебели ТОО «Алатау Прогресс КЗ». Он встретился с рабочими производственного цеха, где трудятся около 100 человек. Депутат рассказал об актуальных изменениях в законодательстве и о работе партии в рамках предвыборной программы.

Руководитель депутатской фракции НПК Магеррам Магеррамов находится с рабочей поездкой в Павлодарской области. Там он посетил единственный в стране судоремонтный завод ТОО «Эллинг ПВ», а также встретился с руководством ИП «Казфлот». Предприниматели рассказали депутату о проблемах в сфере внутренних водных перевозок. По словам руководителя ИП «Казфлот» Виктора Поднебесова, на балансе их предприятия имеется девять судов: теплоходы, баржи, тягачи и речные краны. Часть нуждается в капитальном ремонте, часть уже отремонтирована. Вместе с тем ряд проблем с логистикой уже находит свое решение.

– В прошлом году Министерство индустрии и инфраструктурного развития заявляло, что будет выделено 64 миллиарда тенге на восстановление речного транспорта и инфраструктуры трех водных бассейнов страны – Атырауского, Аральского и Иртышского. Из них почти 27 миллиардов тенге должны быть освоены Министерством транспорта в этом году на развитие и содержание водного транспорта и инфраструктуры, – заявил Магеррам Магеррамов.

Магеррам Магеррамов также отметил, что развитие речного флота занимает особую роль в развитии всей области, поэтому он подчеркнул важность поддержки отечественных предпринимателей. За прошлый год речной флот принес в бюджет 20 млрд тенге.