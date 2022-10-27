Фото пресс-службы премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика

Смаилов провел встречу с заместителями премьера Узбекистана

Вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и заместители премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и Журабек Мирзамахмудов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В ходе встречи Алихан Смаилов отметил, что Узбекистан является основным торгово-экономическим партнером Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. Так, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос почти на 33%. Положительная динамика сохраняется и в текущем году.

Премьер-министр также подчеркнул, что большой вклад в укрепление экономического сотрудничества между государствами вносят казахстанско-узбекская Межправительственная комиссия и Форум межрегионального сотрудничества.

Как отметил Жамшид Ходжаев, Казахстан является для Узбекистана стратегическим партнером, поэтому руководство страны готово и дальше укреплять комплексное взаимодействие.

«Нам нужно наращивать темпы кооперации. Если у нас будет много стратегических кооперационных проектов, это позволит дать толчок развитию бизнеса и снятию барьеров в торговле. В целом мы готовы тщательно работать над увеличением взаимного товарооборота», — сказал Жамшид Ходжаев.

 

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