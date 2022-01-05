Сотрудник медиахолдинга «Атырау-Акпарат» Салауат Кожиков удостоен награды областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Руководство департамента, оценив мужество Салауата, спасшего тонущего товарища, специально пригласило его и вручило благодарственное письмо и памятный подарок.

Инцидент произошел в предновогодние дни, когда Акжол Бактыгереев и Салауат Кожиков возвращались домой. Акжол решил перейти по неокрепшему льду Урала. Но в итоге провалился под лед и начал тонуть. Салауат же пошел по набережной. И когда он увидел товарища в беде, сразу же бросился на помощь. Снял с себя пальто и лег на ледяную поверх­ность. Ползком подобравшись к товарищу, он вытащил ослабевшего в воде мужчину.

Сотрудники стационарного поста управления полиции самостоятельно оказали первую помощь прибывшим на берег парням и вызвали скорую.

– В такой момент нужно дейст­вовать решительно. Такое дело не под силу любому человеку. А Салауат, не теряя времени, сумел вовремя предпринять конкретные действия. Пусть у нас будет много таких доблестных граждан, как он, – сказал заместитель начальника департамента подполковник Асхат Ержанов.

– Самая главная мысль была – спасти друга. Все обошлось, мы благополучно добрались до берега. Я думаю, любой бы на моем месте поступил так же, – говорит герой нашего времени Салауат Кожиков.