Сначала была домбра...

Статьи
2
Раушан Утеулина, Акмолинская область

Школьница из села Красный Яр Элина Майер, начав осваивать технику игры на домбре, параллельно учится у сверстников казахскому языку.

фото автора

Элина пришла в домбровый кружок Дома культуры «Көкше» села Красный Яр год назад. Покорила девочка руководителя кружка Молдир Сулейменову тем, что к концу первого пробного занятия, повторяя за другими детьми, безошибочно сыграла половину разучиваемого произведения. Педагог поняла, что с домброй Элина, обладающая тонким музыкальным слухом, обязательно подружится.

К тому же в музыке Элина не новичок. В прошлом году окончила Кокшетаускую музыкальную школу по классу фортепиано и гитары. Теперь взялась за домбру, потому что ее всегда завораживали звуки любимого всеми народного музыкального инструмента, нравилось видеть, как оживает он в умелых руках.

Прилежно посещая домб­ровый кружок, Элина пришла еще к одному выводу: ей нужно подтягивать казахский язык. Девчонка признается: язык изучает с первого класса, но, видимо, не так усердно, как следовало бы.

– Все ребята здесь говорят на казахском, дружно общаются между собой, над чем-то порой весело смеются. Мне так захотелось стать одной из них, влиться в их общество, не только освоить домбру, но и свободно общаться с ними на государственном языке. Сейчас я уверена – нельзя играть на народном инструменте, не зная при этом язык народа, – делится десятиклассница.

Желанию Элины, только что окончившей музыкальную школу и решившей теперь осваивать домбру, изрядно удивились родители. Но ни отговаривать, ни тем более запрещать не стали. Наверное, потому что хорошо знают, дочка их – крепкий орешек, умеет и ставить перед собой цели, и достигать их. Сегодня папа с мамой являются первыми слушателями дочери. А их девочка, впервые взявшая в руки домб­ру год назад, успела не раз представить свое творчество на суд кокшетаус­кого зрителя. Нынешним летом, заняв первое место на городском конкурсе домб­ристов с кюя­ми Курмангазы «Балбырауын», «Көңіл толқыны» С. Турыс­бекова, прошла дальше. На областном этапе девочка также заняла первое место. Первого июля вместе с участниками масштабного флешмоба «Дом­быра» позд­равила земляков с Днем домб­ры. Месяц назад ей вновь рукоплескали благодарные кокшетаусцы, когда она вышла на сцену в числе участников областного фестиваля домбристов, посвященного 200-летию Курмангазы.

Сегодня в репертуаре юной домбристки несколько известных казахских кюев. Самые любимые – «Балбырауын» Курмангазы, «Алаш аманаты» Бауыржана Актаева, «Көңіл толқыны» Секена Турысбекова, кюи Нургисы Тлендиева.

Делая успехи в освоении древнего инструмента, девочка чувствует себя довольно органично в казахскоязычной среде. Понимает почти все, о чем говорят ребята, сама легко общается со сверстниками, редко переходя на русский язык. Самое главное – она не стес­няется акцента, не боится ошибиться, потому что знает: друзья-казахи всегда поправят и подскажут. Она благодарна ребятам за то, что по-доброму, очень тепло помогают ей совершенствовать разговорный казахский.

В Элине Майер удивительным образом сочетаются любовь к точным наукам и музыке. Свое будущее школьница видит либо в финансовой сфере, либо в области авиации. Если же не получится, делится она, тогда непременно в музыкальный колледж и только по классу домбры. Какую бы профессию эта талантливая девочка ни выбрала, ясно одно: на одного любителя казахской народной музыки, будущего знатока казахского языка стало больше.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Инвесторам – зеленый свет!
Строить прогрессивное общество
Наказание неминуемо
Олимпийский штаб в столице
Простые, но вечные истины
Аппетит «расширенного» Правительства превосходит возможности экономики
Точный прицел с Laporte
Кампания против кори
Эргономичная конструкция
Забота год за годом
ALEM – прорыв в современной медицине
О добром наставнике замолвите слово...
Новинки для книголюбов
Медцентр на миллиард
Не рукоделие, а сustom art
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Объединиться в молитвах за мир
Энергия саморазрушения
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы
Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу
100 км гнались полицейские за внедорожником в Карагандинской области
Многодетная мать совершила суицид в области Жетысу
Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации
ЧП на Майкаинском руднике: Автобус с людьми продолжают искать
Голограмма Элвиса Пресли отправится в мировое турне
На территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы
Мужчина совершил кражу в мечети Шымкента
Преступную схему получения соцжилья выявили в Шымкенте
Сотни домов затопило в Британии после обильных дождей
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Читайте также

Медцентр на миллиард
ALEM – прорыв в современной медицине
Кампания против кори
Аппетит «расширенного» Правительства превосходит возможност…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]