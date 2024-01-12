Сначала была домбра...

Элина пришла в домбровый кружок Дома культуры «Көкше» села Красный Яр год назад. Покорила девочка руководителя кружка Молдир Сулейменову тем, что к концу первого пробного занятия, повторяя за другими детьми, безошибочно сыграла половину разучиваемого произведения. Педагог поняла, что с домброй Элина, обладающая тонким музыкальным слухом, обязательно подружится.

К тому же в музыке Элина не новичок. В прошлом году окончила Кокшетаускую музыкальную школу по классу фортепиано и гитары. Теперь взялась за домбру, потому что ее всегда завораживали звуки любимого всеми народного музыкального инструмента, нравилось видеть, как оживает он в умелых руках.

Прилежно посещая домб­ровый кружок, Элина пришла еще к одному выводу: ей нужно подтягивать казахский язык. Девчонка признается: язык изучает с первого класса, но, видимо, не так усердно, как следовало бы.

– Все ребята здесь говорят на казахском, дружно общаются между собой, над чем-то порой весело смеются. Мне так захотелось стать одной из них, влиться в их общество, не только освоить домбру, но и свободно общаться с ними на государственном языке. Сейчас я уверена – нельзя играть на народном инструменте, не зная при этом язык народа, – делится десятиклассница.

Желанию Элины, только что окончившей музыкальную школу и решившей теперь осваивать домбру, изрядно удивились родители. Но ни отговаривать, ни тем более запрещать не стали. Наверное, потому что хорошо знают, дочка их – крепкий орешек, умеет и ставить перед собой цели, и достигать их. Сегодня папа с мамой являются первыми слушателями дочери. А их девочка, впервые взявшая в руки домб­ру год назад, успела не раз представить свое творчество на суд кокшетаус­кого зрителя. Нынешним летом, заняв первое место на городском конкурсе домб­ристов с кюя­ми Курмангазы «Балбырауын», «Көңіл толқыны» С. Турыс­бекова, прошла дальше. На областном этапе девочка также заняла первое место. Первого июля вместе с участниками масштабного флешмоба «Дом­быра» позд­равила земляков с Днем домб­ры. Месяц назад ей вновь рукоплескали благодарные кокшетаусцы, когда она вышла на сцену в числе участников областного фестиваля домбристов, посвященного 200-летию Курмангазы.

Сегодня в репертуаре юной домбристки несколько известных казахских кюев. Самые любимые – «Балбырауын» Курмангазы, «Алаш аманаты» Бауыржана Актаева, «Көңіл толқыны» Секена Турысбекова, кюи Нургисы Тлендиева.

Делая успехи в освоении древнего инструмента, девочка чувствует себя довольно органично в казахскоязычной среде. Понимает почти все, о чем говорят ребята, сама легко общается со сверстниками, редко переходя на русский язык. Самое главное – она не стес­няется акцента, не боится ошибиться, потому что знает: друзья-казахи всегда поправят и подскажут. Она благодарна ребятам за то, что по-доброму, очень тепло помогают ей совершенствовать разговорный казахский.

В Элине Майер удивительным образом сочетаются любовь к точным наукам и музыке. Свое будущее школьница видит либо в финансовой сфере, либо в области авиации. Если же не получится, делится она, тогда непременно в музыкальный колледж и только по классу домбры. Какую бы профессию эта талантливая девочка ни выбрала, ясно одно: на одного любителя казахской народной музыки, будущего знатока казахского языка стало больше.