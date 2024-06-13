Снимают не сглаз, а ответственность

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Юлия Полонская

В международном праве становится все больше примеров запрета на деятельность магов

Депутаты Жогорку Кенеша (Парламент) Кыргызстана приняли закон, закрепляющий запрет на рекламу мошеннических услуг в информационном пространстве. К таковым законодатели отнесли услуги магов, гадалок и ясновидящих. Как прокомментировали эксперты, документ разработан в целях исключения манипулирования сознанием граждан.

Как отметил один из инициа­торов проекта закона депутат Марлен Маматалиев, внесенные дополнения позволят четко разграничивать понятия о предос­тавлении вышеуказанных услуг, а именно – вводится запрет в информационном пространстве рекламировать мошеннические действия со стороны недобросовестных граждан.

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Чынгыз Эсенгул уулу пояснил депутатам, что подзаконным актом будет определен перечень услуг, подпадающих под ограничения. В первую очередь запрет коснется рекламы «черной магии», услуг ясновидящих и астрологов. «Печально наблюдать, что в наш век высоких технологий и научного прогресса много граждан ведутся на уловки так называемых экстрасенсов и магов», – говорится в справке-обосновании к законопроекту.

В Казахстане услуги ясновидящих тоже широко распростра­нены. Гадалки и тарологи делают расклады в прямых эфирах, дея­тельность их широко представлена во всех социальных сетях. Резонансный судебный процесс в недавнем времени показал, что советами оккультис­тов не брезгуют даже чиновники, занимавшие должности на уровне принятия государственных решений. Поэтому можно сделать вывод, что от соблазна заглянуть в свое будущее не уберегает ни наличие высшего образования, ни сознательный возраст, ни высокое социальное положение.

– В обращении за советом к тарологам или ясновидящим можно увидеть нежелание брать ответственность за принятые решения на самого себя, – комментирует психолог Надежда Махмудова. – Люди хотят получить гарантии их благополучия, волшебный заговор, способный уберечь от болезни и бедности, или, наоборот, зависти окружающих. Тех, кто прибегает к подобным услугам, можно охарактеризовать как людей тревожных, не умеющих опираться в сложных ситуациях на собственный внутренний ресурс, или травмированных настолько, что у них вообще такого ресурса для подобных ситуаций нет. К сожалению, представители оккультных наук пользуются этими слабостями.

Запрет на рекламу знахарей и колдунов действует также в Таджикистане, нарушение его грозит магам общественными работами в течение шести месяцев. Подобные нормы есть в Азербайджане и Туркменистане. В августе 2023 года идея запретить деятельность гадалок и продажу карт таро поднималась и в Государственной думе Федерального собрания РФ, но депутаты так и не дали закону ход.

А вот в Италии властям пришлось все-таки взять под кон­троль деятельность ясновидящих. Повлияли на это решение многочисленные журналистские расследования, в ходе которых были разоблачены трюки псевдомагов и целителей. В результате Итальянский государственный совет запретил всем телевизионным каналам выпускать в эфир в дневные часы рекламные программы хиромантов, гадалок и астрологов.

По многим случаям подобных мошенничеств были возбуждены уголовные дела и проведены судебные процессы, закончившиеся для обвиняемых длительными сроками тюремного заключения.

Камерун считается республикой, где колдовство запрещено на государственном уровне, но местное население все равно активно прибегает к услугам шаманов.

В Саудовской Аравии существует специальная организация для борьбы с деятельностью магов.

Прокуратура Тегерана (Иран) объявила, что профессиональные гадалки и предсказатели судьбы будут подвергаться штрафам или тюремному заключению. По словам властей страны, прорицание и экзорцизм являются преступлением, а те, кто зарабатывает такого рода обманом на жизнь, несут ­административную ответственность.

В Румынии полностью запрет на услуги гадалок не вводят, однако законодательство все же регулирует эту сферу. Так, лица, предоставляющие «оккультные услуги», облагаются штрафом в случае, если их прогнозы не подтвердились. Кроме того, все «ясновидящие» должны зарегистрироваться и получить официальное разрешение на свою деятельность. После каждого сеанса гадания или предсказания они должны выдавать клиентам квитанции об оплате услуг и платить налоги.

#закон #запрет #колдуны #ясновидение #маги #гадалки

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