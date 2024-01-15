Сохранить Урал и Каспий

Как отмечает заместитель акима Атырауской области ­Жасулан Бисембиев, в целях экологической реабилитации Урала в регионе ведутся дноуглубительные и берегоукрепительные работы. Однако за последние три года русло реки все же сильно обмелело, и сейчас она находится на грани экологического бедствия.

По его словам, стабильный объем среднего многолетнего стока реки уменьшился с 9,46 до 4,93 куб. км в 2022 году, то есть в два раза.

– В связи с этим прежде всего необходимо углубить русло реки. Кроме того, считаю, Министерству экологии и природных ресурсов и Министерству водных ресурсов и ирригации необходимо обратить особое внимание на вопросы увеличения объемов стока воды из водоемов, расположенных выше реки Урал, синхронизирования данного процесса, организации научных исследований, – отмечает Жасулан Бисембиев.

Специалисты тем временем констатируют, что за последние годы фоновый уровень Каспия понизился на два метра. Море отошло от прежних берегов на 25–30 км. Возникла опасность засоления открытых участков.

– Мы ожидаем от Министерства экологии и природных ресурсов выделения достаточных средств для улучшения материально-технического состояния природного резервата «Ақжайық». Кроме того, следует провести срочные исследовательские работы с ­целью определения причин снижения уровня воды в Каспийском море и разработать конкретные программы по предотвращению появления соленой пыли на побережье, – подчеркивает Жасулан Бисембиев.

В связи с этим, в том числе, необходимо активно вести расчистку русла рек в регионе. Это касается рек Урал и Кигач.

В июле этого года акиматом Атырауской области были подготовлены проектно-сметные документации для проведения дноуглубительных работ на каналах этих рек протяженностью 295 км. Цена вопроса – более 21 млрд тенге. По реке Урал – 6,1 млрд тенге (51,5 км), по реке Кигач – 15 млрд тенге.

Тем временем в Правительстве рассматривается вопрос по включению реки Урал в число водных объектов особого государственного значения.

Как отмечалось в Правительстве, в 2022 году работы на этих реках проводились на протяжении 50 км. Для этого из рес­публиканского бюджета было выделено 7 млрд тенге. Средства выделялись и в 2023-м.

Одной из особенностей охраны водных объектов особого государственного значения является зонирование и установление водных и экологических нормативов отдельно по зонам, нормирование антропогенной нагрузки на водные объекты и их экологическую систему, а также обязательное проведение природоохранных и санитарно-эпидемиологических попусков воды по руслам водных объектов. С целью определения критериев вышеуказанных условий в бассейне реки Жайык (Урал) с 2021 года в рамках Единой дорожной карты активизации сотрудничества с Российской Федерацией по проведению исследований в бассейнах крупных рек, направленных на улучшение гидрологического режима и экологического состояния реки Жайык, начата реализация соответствующего мероприятия.

– По итогам исследования Правительством будет повторно рассмотрен вопрос включения реки Жайык в перечень водных объек­тов особого государственного значения, – отметил Премьер-министр РК Алихан Смаилов.

В целом создавшаяся ситуация напрямую влияет на дефицит воды в регионе. По прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет он вырастет до 40%.

В Министерстве экологии и природных ресурсов также выс­казались об обмелении Каспийского моря. Так, по данным ведомства, в период с 2006-го по 2020 год на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивные. К тому же из-за серии маловодных лет в бассейне реки Волги средний приток воды также оказался наименьшим.

Главная причина маловоднос­ти – потепление климата, охватившее все Северное полушарие. В настоящее время эксперты приступили к сбору данных и анализу гидрологических характеристик водных объектов Жайык-Каспийского бассейна. В рамках комплексных планов социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской облас­тей на 2021–2025 годы заложен ряд проектов по реализации природоохранных мероприятий на сумму более 98 млрд тенге.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также заострил внимание на проблеме Каспия, поручив создать государственный научный институт при взаи­модействии с прикаспийскими государствами.

Научно-исследовательский институт Каспийского моря будет исследовать экологические проблемы Каспия, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб... Еще одним направлением станет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.

Кроме того, институт будет предоставлять объективную и независимую информацию по всем направлениям экосистемы Каспийского моря. Полученные данные послужат основанием для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами.

Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.